鑽記點制漏洞！職業駕駛徵駕照「假屍還魂」　王國材警告：涉及刑法

▲內政部部長林右昌、交通部部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

為改善交通亂象，交通部實施違規記點新制，已有不少職業駕駛違規記點滿點遭扣駕照，網路卻出現黃牛在監理站外喊價「轉移記點」，更有職業駕駛在臉書社團徵求他人駕照記點使用。對此，交通部長王國材30日示警，相關行為牽涉刑法規定使公務員登載不實，這部分有請公路局跟六都相關單位討論，要讓民眾了解。

王國材30日至內政委員會備詢，立委游毓蘭質詢時質疑，台北市記點轉移轉移4個月19萬件，這也不是唯一，臉書也有駕駛徵沒有用的聯結車駕照「借屍還魂」，社團居然不是徵司機是徵駕照，敢這樣做是不是吃定警察執法無法認清誰違規？到時候交出一張證照就好，是不是把所有立委莊孝維？

王國材回應，拍照以後車主要證明是別人來開，如果有偽證，是要負刑法規定使公務員登載不實，這部分有請公路局跟六都相關單位討論，要讓民眾了解這是刑法問題。

游毓蘭也追問，這主因是現在隔熱紙貼太黑了，無法辨別是誰在開，有沒有辦法跟上國際水準？

王國材表示，有在檢討，已經有委託計劃在做，預計明年3月會先針對計程車、9月研究對於小汽車部分。隔熱紙有一些品牌的差異，國際進口的要不要再檢查？還是國外認證就可以？認證機器也要檢驗，就像測速照相之前也出狀況，這需要準備時間。