消防法增「明揚條款」最高罰千萬　陳建仁：降低火災人命傷亡

▲屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房爆炸大火，導致4警消殉職。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

因應屏東縣明揚國際科技公司火災百人死傷，行政院會30日通過《消防法》部分條文修正草案，明定儲存化學品倉庫及場所應常備消防搶救資訊，火災時如未指派專責人員提供資訊，最高可罰1000萬；另外，廠商若未落實自主管理致人死傷，最高可課予管理權人7年刑責等規定。院長陳建仁期盼透過本次修法，健全工廠安全管理相關法制規範，降低火災造成人命傷亡與損失，提升我國公共安全。

陳建仁說，消防救災對民眾生命財產安全影響甚鉅，本次修法，主要是政府吸取屏東明揚國際科技公司重大火災的經驗，強調企業應重視自主風險管理，提升存放公共危險物品設備維護與安全管理能力，並強化吹哨者獎勵機制，鼓勵工作人員能重視自身安全，對於未重視安全管理的企業也能勇於揭弊。

陳建仁盼藉由本次修法，健全工廠安全管理相關法制規範，包括：未來工廠公共危險物品場所管理權人如未訂定消防防災（護）計畫或未於火災發生時執行疏散避難引導，導致人命傷亡，將就其課以刑事責任，以及強化消防人員搶救時之資訊權等，以降低火災造成人命傷亡與損失，提升我國公共安全。

內政部表示，這次增修10條文，重點包括強化消防人員資訊權行使，明定儲存化學品倉庫及場所應常時備置消防搶救用必要資訊，火災時如未指派專責人員提供相關資訊，最高可罰1,000萬元；另廠商若未落實自主管理致人死傷，最高可課予管理權人7年刑責等規定，藉此敦促公司企業落實自我風險管理，以減少火災發生後社會所需付出巨大成本，並強化公共安全。

此外，這次修法為鼓勵吹哨者檢舉不法，擴大危險物品場所揭弊者範圍，由原從事危險物品工作行為人擴大為場所所有工作者，並明定地方政府應以實收罰鍰總金額收入的一定比例提充獎勵金。

另外，也提高廠商平時未落實設備維護及安全管理的罰責，同時新增發生火災時一定規模以上建築物或管制量達30倍危險物品場所，未依消防防護計畫或防災計畫執行滅火、通報、避難引導等業務，處2萬元~30萬元罰鍰。