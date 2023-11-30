併排違停要記點、「兩狀況」開罰不記點　王國材解釋新制：盡力改善

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

路口、公車站和併排違停記點爭議不斷，面臨職業駕駛和路權團體不同訴求的拔河，交通部拍板併排違停維持記點。對於新制，交通部長王國材30日受訪時表示，併排停車因為比較危險，後來沒有同意取消記點，的確現行的狀況，駕駛真的很難找到黃線或停車格，還是先讓地方政府整理一下停車區域，整個實施的過程雖然有些權宜措施，但還是要盡力改善。

交通部日前重新公告修法草案，在路口、公車站10公尺內上下客貨，及騎樓違停等，不予記點但仍要罰款。交通部表示，相關權宜措施預計11月底前上路，明年6月臨停配套完成後恢復記點。

王國材30日至立法院內政委員會，就「為促進交通安全、達成公平正義，檢討現行交通執法及事故處理機制」進行專題報告，並備質詢。對於管理處罰條例修正狀況，王國材表示，併排停車包括罰款、記點都要，本來在計程車、貨運業討論，有三種狀況，就是在路口、公車站牌附近、併排停車，經過討論，交通部同意在路口跟公車站牌附近的部分，先暫緩記點，讓各地方政府能夠把臨停的區域劃出來。

王國材指出，併排停車因為比較危險，後來沒有同意，所以併排停車的部分還是一樣，就是罰款跟記點，從6月開始到現在都是這樣。

至於警政署執法是否有難度？王國材表示，內部有跟交通部跟內政部、警政署做一個討論，的確現行的狀況，比如包括剛才所談到的，臨時停車的課題，跟停車的區域都沒有劃好，駕駛真的很難找到黃線或停車格，另外鄉下地方的騎樓也是一個課題。

王國材說明，在這次修法以後是罰款跟記點，還是給地方政府整理一下，讓民眾有停車的空間，但是裡面有特別規定，縱然這樣，他們還是要留下行人可以通行的空間，不要把整個騎樓佔滿，在這種的狀況下，也是罰款不記點。

王國材表示，整個實施的過程雖然有些權宜措施，但也有設下時間點希望大家來改善，因為要改善交通，在環境如果還沒有塑造以前，民眾也不知道去哪裡停車或車子要移到哪裡，所以會跟警政署做討論，現在就是依照這個來進行。

而根據交通部送交報告，在11月24日完成法令修正施行，因上下客貨在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內臨時停車，或在騎樓處所停車但留下人行空間者，不予記點，但仍要罰款。而日前通過「行人優先交通安全行動綱領」，道路交通事故死亡人數已連續3個月減少，今年7月到9月較去年同期減少12人。

