　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小黃隔熱紙透光率「明年3月出爐」　自用車也納管？明年9月有答案

▲開車還怕曬成黑炭？隔熱紙規格數值意義講明白。（圖／記者張慶輝攝）

▲計程車和一般汽車隔熱紙採兩階段研議納管。（示意圖／記者張慶輝攝）

記者李姿慧／台北報導

目前汽車大多會貼隔熱紙，立委憂心阻視線要求納管，由於現行僅規範計程車，且採目測檢測透光度，交通部公路局已規劃採階段性研議，明年3月針對計程車隔熱紙透光度檢測研究率先出爐，擴及一般車輛管理評估建議預計明年9月提出。

極端天候下，夏季越來越熱，不少汽車都會貼隔熱紙，現行台灣法規僅針對計程車隔熱紙納管，根據法規規定，計程車不能黏貼不透明反光紙、隔熱紙，驗車時採字卡放置車窗內，若從外面直視可辨識字卡，即可通過隔熱紙檢測。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過因計程車隔熱紙採目測檢驗，且一般汽車隔熱紙透光度未納管，立委憂心隔熱紙過黑，有影響行車安全疑慮，要求交通部全面納管隔熱紙透光度且要擴及一般車輛。

由於涉及一般車輛隔熱紙納管，衝擊現有多數已花近萬或上萬元貼隔熱紙車輛，加上專家學者認為國內無證據顯示計程車黏貼隔熱紙影響透光率與交通事故具因果關係，部分國家因國情不同對隔熱紙透光率要求也不同，因此已邀請相關專家學者研議，未來採儀器設備檢測透光率，以及檢測儀器檢校等標準。

公路局表示，目前初步規劃採階段性研議，明(2024)年3月將先針對計程車隔熱紙檢測及標準等提出研究方案，未來將採檢測儀器，至於標準為何，國際上對前後方擋風玻璃、側邊玻璃等都有不同標準，每個國家也都不同，相關標準仍待研究出爐。

至於一般汽車是否也納管，公路局表示，針對一般車輛隔熱紙處理方案，相關評估研究預計明年9月出爐，針對新車或是使用中車輛如何處理，屆時將有相關建議，後續也會要求相關政府部門和民間團體進行相關討論。

ET快訊
分析／藍白分手滿「週」歲　「柯盈配」深陷3困境民調跌破20%
快訊／陳凱倫逼隊友妻口交！　二審判決出爐
快訊／中職6球團繳交60人名單！　陳禹勳、郭嚴文沒被列入
放棄美國籍流程一次看　吳欣盈若出示1文件不用等中選會公佈
快訊／00878換股了！增聯電3檔　刪開發金4檔
快訊／富邦悍將廖柏勳申請任意引退！
年終5個月空服員嫌太少　怒嗆：至少要10個月！長榮回應了
餐廳闆娘遭男客侵犯！　兒聽呼救「誤認狗吠」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鹹酥雞攤「小一弟獨自點餐」被擠到跌倒！爸媽遠處狂拍　闆娘怒了

5歲弟洗澡飆唱《愛情恰恰》忘我升key！媽笑內傷：歌路夠廣

考上國營請吃熱炒！女友卻當場爆哭　只因他沒「幫剝蝦」

每月已噴55K↑　雙薪夫妻「月收入多少」能拚二寶？過來人揭1關鍵

小黃隔熱紙透光率「明年3月出爐」　自用車也納管？明年9月有答案

代表台灣的國民甜點？　PTT激推「2巷口美食」：從小吃到大

南台灣鳥友有福了！ 3隻稀有冬候鳥「小天鵝」現蹤台南

年終5個月空服員嫌太少　怒嗆：至少要10個月！長榮：獎金討論中

府都古味軒開發安平古堡、赤崁樓立體拼圖

高雄必比登名店出狀況！「貳哥食堂」查到過期食品　慘吞6萬罰單

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

鹹酥雞攤「小一弟獨自點餐」被擠到跌倒！爸媽遠處狂拍　闆娘怒了

5歲弟洗澡飆唱《愛情恰恰》忘我升key！媽笑內傷：歌路夠廣

考上國營請吃熱炒！女友卻當場爆哭　只因他沒「幫剝蝦」

每月已噴55K↑　雙薪夫妻「月收入多少」能拚二寶？過來人揭1關鍵

小黃隔熱紙透光率「明年3月出爐」　自用車也納管？明年9月有答案

代表台灣的國民甜點？　PTT激推「2巷口美食」：從小吃到大

南台灣鳥友有福了！ 3隻稀有冬候鳥「小天鵝」現蹤台南

年終5個月空服員嫌太少　怒嗆：至少要10個月！長榮：獎金討論中

府都古味軒開發安平古堡、赤崁樓立體拼圖

高雄必比登名店出狀況！「貳哥食堂」查到過期食品　慘吞6萬罰單

兄弟5人戰力外包括去年剛選進2新人　　劉志威：也有回簽例子

鹹酥雞攤「小一弟獨自點餐」被擠到跌倒！爸媽遠處狂拍　闆娘怒了

國3施工清掃車遭撞！小貨車頭瞬間變形　駕駛頭部撕裂傷送醫

中醫大附醫「全球首創CAR-T新藥」翻轉難治癌！「智海系統」受亞洲矚目

全家鮮食營收佔比突破3成　今年創下逾50億元業績

明基佳世達醫療艦隊聚焦AI智慧醫療　搶攻東南亞醫療商機

高國慶確定明年轉教練　統一獅規劃簽回3人

林襄邀女記者「親手驗明正身」！自爆光牙齒就砸70萬

台南法拍會　五十鈴貨車、ALTIS一元起標

DJ SODA「PO全黑圖」吐急診原因！來台超操行程曝：連續3週沒休息了

海龜遭小丑魚無情打臉2次　牠怒咬海葵秒變拆家現場

生活熱門新聞

「內褲有蛆在蠕動」妹子壞習慣崩壞！全場傻

去姑姑店裡捧場！19樣菜+酒水被收上萬　原因曝光罵翻

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

就是不主動！3星座超愛冷戰決不先低頭

魔人狂檢舉　他一天收12張紅單氣炸

「4星座」12月好運擋不住！事業、財運喜事連連

12月新制懶人包　高鐵早鳥票實名制

「4星座」12月桃花逆襲　有望與舊愛復合

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

金紙為何要先對折？內行人解答關鍵原因

YouTube免看廣告「省錢買法」曝光！1年少噴732元

5歲童畫「想像朋友」嚇壞保母！

更多熱門

相關新聞

賓士EQS SUV結束北美生產

賓士EQS SUV結束北美生產

賓士（Mercedes-Benz）美規EQS SUV電動豪華休旅傳出將結束在美生產，打算將產線轉移至德國，此舉也將使原本阿拉巴馬州的Vance工廠空出產線，轉而生產電動版GLC。

拿鑿子破窗偷財物　賊一夜毀10小黃得手萬元

拿鑿子破窗偷財物　賊一夜毀10小黃得手萬元

併排違停要記點、「兩狀況」開罰不記點　王國材解釋新制：盡力改善

併排違停要記點、「兩狀況」開罰不記點　王國材解釋新制：盡力改善

BMW註冊「電動版M3」車名商標

BMW註冊「電動版M3」車名商標

KIA EV9台灣上市日期確定

KIA EV9台灣上市日期確定

關鍵字：

計程車小黃隔熱紙自用車汽車公路局交通部納管檢測

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

「內褲有蛆在蠕動」妹子壞習慣崩壞！全場傻

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

大尺度Coser展爆「現場服務」

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

去姑姑店裡捧場！19樣菜+酒水被收上萬　原因曝光罵翻

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

柯文哲總統局結束了？　吳子嘉：若吳欣盈不具資格恐無法參選

《超偶》張龍捐肝救父！

莊群施新歌宣傳照變遺照！　媽媽靈堂哭整天

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面