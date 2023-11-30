小黃隔熱紙透光率「明年3月出爐」　自用車也納管？明年9月有答案

▲計程車和一般汽車隔熱紙採兩階段研議納管。（示意圖／記者張慶輝攝）

記者李姿慧／台北報導

目前汽車大多會貼隔熱紙，立委憂心阻視線要求納管，由於現行僅規範計程車，且採目測檢測透光度，交通部公路局已規劃採階段性研議，明年3月針對計程車隔熱紙透光度檢測研究率先出爐，擴及一般車輛管理評估建議預計明年9月提出。

極端天候下，夏季越來越熱，不少汽車都會貼隔熱紙，現行台灣法規僅針對計程車隔熱紙納管，根據法規規定，計程車不能黏貼不透明反光紙、隔熱紙，驗車時採字卡放置車窗內，若從外面直視可辨識字卡，即可通過隔熱紙檢測。

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不過因計程車隔熱紙採目測檢驗，且一般汽車隔熱紙透光度未納管，立委憂心隔熱紙過黑，有影響行車安全疑慮，要求交通部全面納管隔熱紙透光度且要擴及一般車輛。

由於涉及一般車輛隔熱紙納管，衝擊現有多數已花近萬或上萬元貼隔熱紙車輛，加上專家學者認為國內無證據顯示計程車黏貼隔熱紙影響透光率與交通事故具因果關係，部分國家因國情不同對隔熱紙透光率要求也不同，因此已邀請相關專家學者研議，未來採儀器設備檢測透光率，以及檢測儀器檢校等標準。

公路局表示，目前初步規劃採階段性研議，明(2024)年3月將先針對計程車隔熱紙檢測及標準等提出研究方案，未來將採檢測儀器，至於標準為何，國際上對前後方擋風玻璃、側邊玻璃等都有不同標準，每個國家也都不同，相關標準仍待研究出爐。

至於一般汽車是否也納管，公路局表示，針對一般車輛隔熱紙處理方案，相關評估研究預計明年9月出爐，針對新車或是使用中車輛如何處理，屆時將有相關建議，後續也會要求相關政府部門和民間團體進行相關討論。