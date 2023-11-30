湄洲媽祖來台卡關　林右昌：破9成非宗教人士、要求補件說明無下文

▲莆田湄洲媽祖廟2017年來台遶境。（圖／福建湄洲媽祖祖廟人員提供）



記者杜冠霖／台北報導

福建湄洲媽祖祖廟、漳州東山關帝廟關帝金身入台巡安的申請未獲批准。廟方受訪時控訴遭到刁難，對此，內政部長林右昌30日受訪時表示，該案總共239名大陸地區人民、其中218名非宗教人士，請他提供資料補充說明，但對方都沒有提供相關資料，所以沒有辦法審核，而且已經有好一段時間，這也並非個案，之前蠻多次宗教團體要來都是按相關規定。

林右昌表示，訪團只有10、20人是具宗教背景，其他的都不是宗教人士，因為不是宗教人士，要求他要補充說明是不是具備黨政軍的身分，但是他們都沒有提供相關資料。

林右昌指出，訪團的計畫跟行程不一致，內政部也請他們要補充說明，但他們沒有回覆，此外，請他補充說明的資料都沒有提，所以沒有辦法審核。而且已經有好一段時間，審查委員會要求他們補充的資料，要求他們說明，都沒有提供進一步的說明，或補充資料，所以沒有辦法審。

據了解，案子總共239名大陸地區人民，有218名非宗教人士的身分，我國政府11月初請對方補正文件，但並未收到資料，這也並非個案，之前蠻多次有宗教團體要來，都是按照相關規定處置。