民眾黨團：吳欣盈若具美籍不可能當立委　不希望網軍側翼帶風向

▲邱臣遠出席民眾黨團30日記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民眾黨副總統參選人吳欣盈遭疑仍具美國國籍，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今（30日）表示，吳欣盈4年前被提報不分區立委時，相關國籍、個人資料都繳交中選會，立法院也簽相關切結，若國籍上有問題，就不可能有現在的職務身，民眾黨團認為中選會跟相關行政機關認定的事實才是重點，不希望有特定媒體、網軍側翼帶風向，企圖影響選情。

吳欣盈遭疑仍具美國國籍，被要求出示證明自清，但吳直言，「這是我和美國政府之間的事」認為不需要對外公開放棄證明。吳欣盈也說，她好幾年前就放棄了，不是因選舉才放棄，而是她在台灣想要更長期深耕，後來選舉時，中選會、立法院都已審查過其資料。

不過名嘴黃暐瀚則指包括前立委李慶安在內，曾有人在立委任內被查到仍具雙重國籍；李當時擔任公職逾20年，成為我國第一位被查出擁有且隱瞞美國國籍的立委，在註銷當選資格後，被法院以一審詐欺罪名成立。

民眾黨立法院黨團30日舉行「放任媒體巨獸？！NCC別看顏色辦事！」記者會。針對吳欣盈美國國籍問題，是否認為吳未來要出示相關證明書，邱臣遠說，民眾黨團希望大家本於事實來論述；吳4年前被提報不分區立委時，相關國籍、個人資料都繳交中選會，立法院也簽相關切結，若國籍上有問題，就不可能有現在的職務身分，所以黨團認為中選會跟相關行政機關認定的事實才是重點。

邱臣遠表示，據他了解，中選會審查正副總統資格中，12月5日會啟動相關程序。吳欣盈對此事已有正式對外報告，並表達其態度，民眾黨團不希望這事件有特定媒體、網軍側翼帶風向，企圖影響選情。選戰倒數44天，各陣營應回歸國家願景、政策的論述，一起來為國家美好未來做出最好選擇。

對於黃暐瀚提及李慶安案，媒體追問，吳欣盈雖擔任立委，但不能導論吳放棄美國國籍，邱臣遠說，這問題該由中選會統一回覆，民眾黨團無法回答吳相關個人資料跟細節，也不清楚；經了解，有媒體人跟中選會查證，確實吳現在已經放棄國籍。