藍全面開戰！柯文哲曝「選舉一堆怪招」：民眾黨正直誠信　但別人沒有

▲民眾黨總統參選人柯文哲參拜湖口顯聖宮、湖口傳統市場掃街。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／新竹報導

民眾黨總統參選人柯文哲與「新光公主」立委吳欣盈搭檔參選，但面對藍白合破局後，國民黨展開全面攻擊態勢，柯辦發言人陳智菡29日更爆，國民黨高層找柯潛在副手當不分區立委。面對國民黨動作頻頻，柯文哲表示，選舉過程中一大堆怪怪的出招，儘管民眾黨講求正直誠信，但別人也沒在正直誠信。

柯文哲30日上午南下新竹縣參拜湖口顯聖宮、掃湖口傳統市場，被問到目前國民黨動作頻頻，包括陳智菡爆料藍高層找潛在副手入藍不分區，以及國民黨努力全台封殺柯，使行程更難排？柯文哲認為「還好吧！走出去是很容易，我覺得這不是什麼困難，也沒什麼封殺的問題。」台灣是個民主自由的社會，要封殺誰都很困難。

不過，柯文哲也坦言，選戰過程中是有各種出招，這也是他發現自己跟其他政黨不一樣的地方，「台灣民眾黨基本上還是比較講究正直誠信，問題是我們講正直誠信，別人也沒在正直誠信。」

媒體追問，陳智菡爆料國民黨試圖讓柯文哲沒副手？柯文哲強調，選舉過程中一定有很多紛紛擾擾，在整個過程中，他發現民眾黨作為台灣新興勢力，還是跟舊的很多思維不一樣，「我們強調正直誠信，也許是外科醫生直來直往的文化，但政壇上不是這樣，出招怪怪的一大堆。」不過就照民眾黨原來的文化做就好，從現在開始認真爭取台灣人民認同。