吳欣盈回國籍問題惹爭議　綠委緩頰私下有禮貌：可能誤入政治小白兔

▲民眾黨副總統參選人吳欣盈。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲與民眾黨立委吳欣盈搭檔參選2024正副總統，而吳卻陷入雙重國籍爭議，她第一時間回應「這是我和美國政府的事」，引起討論。對此，民進黨立委許智傑29日受訪時表示，吳欣盈可能是誤入政治的小白兔，平時電梯相遇聊兩句、互動有禮貌，但要擔任副總統候選人，針對雙重國籍等相關疑慮，還是要說明清楚。

對於相關爭議，吳欣盈昨受訪時表示，那是好幾年前的事情，她已經放棄了，中選會、立法院也都審查過她的資料，「我非常非常討厭在選舉的時候散播假新聞。」

許智傑表示，吳欣盈可能是誤入政治的小白兔，平時電梯相遇聊兩句、互動有禮貌，感覺很直率誠懇，不會拐彎抹角，不過要擔任副總統候選人，針對雙重國籍等相關疑慮，還是需要跟人民說清楚的。

民進黨立委林俊憲則表示，大公主有她的脾氣，請外界提問時小心、不要惹公主不高興，而美國籍是法律問題不是政治問題，相關單位依法查證，當事人自我舉證是最快的方式，問題既然被提出來，那民眾黨就面對不要再閃躲。林也表示，這幾天藍白副總統都很搶戲，國民黨宣布是趙少康後大家都忘了侯友宜，民眾黨有了吳欣盈，柯文哲也休息好幾天。