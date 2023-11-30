郭正亮預言「2024柯文哲不會贏」　曝募款有大金主急抽腿

記者黃翊婷／綜合報導

2024總統大選各陣營人馬皆把握時間衝刺選情，前立委郭正亮指稱，民眾黨總統參選人柯文哲近期民調下降，不僅會影響行情，還會連動到募款，某個很大的建設公司在藍白合破局當天「瞬間抽腿」，最後甚至預言「2024柯文哲不會贏」，但不分區立委可以保住。

▲郭正亮透露，柯文哲的募款有人抽腿了。（資料照／記者李毓康攝）

《美麗島電子報》29日公布第78波總統大選追蹤民調，民進黨「賴蕭配」以36.3％維持領先，國民黨「侯康配」31.0％緊追在後，民眾黨「柯盈配」18％居末。

前立委郭正亮在29日播出的政論節目《下班瀚你聊》中提到，柯文哲近期民調掉下來，暫居第三名，情況會比較麻煩，因為這不是只有行情下降，還會連動到募款，「他的募款我認為會有人抽腿，因為有不少人支持柯文哲是因為期待藍白配」，柯在20到29歲的選民中支持度較高，所以人家贊助柯是希望整合、發揮功能，結果突然之間不合了，那種錢就會被抽走。

郭正亮透露，他知道有間很大很大的建設公司，本來支持柯文哲，結果藍白破局當天就抽腿，因為對金主而言，第一時間金主一定認為今年已經完了。最後，郭正亮更是直接斷言，「2024柯文哲不會贏」，但是可以保護住民眾黨的不分區立委。

《美麗島電子報》29日公布的第78波總統大選追蹤民調，調查訪問期間是2023年11月24、27、28日，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問，以中華電信全國住宅電話進行「等比分層隨機抽樣」，隨機跳號（RDD）末2碼，有效樣本1476人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.6個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度等項進行樣本代表性檢定與加權，以符合母體結構。