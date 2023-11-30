吳欣盈被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲與「新光公主」立委吳欣盈搭檔參選，吳欣盈昨日（29日）首場輔選行程是替桃園立委參選人賴香伶站台，但被女記者問到舅舅許顯榮透露她參選家族都不知情，是否沒有提前與家人討論過這件事情，她立即以中英文及台語回應，「那妳當記者問妳爸媽嗎？」

▲吳欣盈過去走訪超過60幾個國家，希望能用不同角度來協助解決社會問題。（資料照／記者陳煥丞攝）

民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜28日先後錯開出席工商企業聯合會活動，沒想到柯離場之後，吳欣盈的舅舅、聯合會理事長許顯榮竟現場替侯喊凍蒜。許顯榮29日被問到吳欣盈擔任柯文哲的副手投入2024大選，家族是否都不知情，他回答，「我們都不知道，但台灣是民主政治的國家，大家都有其想法、理想。」

▲許顯榮被問到是否會替吳欣盈加油，僅表示吳要走自己的路。（資料照／記者袁茵翻攝）

而吳欣盈29日展開首場輔選行程，前往桃園替立委參選人賴香伶站台，由於她宣布參選之後受到外界質疑擁有雙重國籍，她表示，那是好幾年前的事情，她已經放棄了，中選會、立法院也都審查過她的資料，「我非常非常討厭在選舉的時候散播假新聞。」

接著，一名女記者提問，吳欣盈是否曾與家人討論過要當柯文哲的副手？吳欣盈則以中英文及台語回應，「那妳當記者問妳爸媽嗎？大家都幾歲的人，妳出門做什麼決定，每個成年人都要自己為自己的事情負責任」，甚至反過來追問女記者是否剝削女權，「是說父權社會都要問男人、父親，女生才能做決定嗎？」

此外，吳欣盈也提到，之前做慈善公益時走過超過60幾個國家，包含巴西、印度的貧民窟以及非洲的難民營，因此想要跟大家聊聊天、傾聽心聲，想辦法用不同的角度去解決社會問題，這對她來講並不生疏，此刻她已決定投入大選，接下來的時間希望能強調台灣與國際的連結、數位轉型等等議題，她也願意付出讓民眾們看到更美好的台灣。