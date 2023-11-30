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吳子嘉喊告發柯文哲2億美金神祕人　蔡正元懷疑「季將軍」是他

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨總統候選人柯文哲27日自曝，有騙子、掮客聲稱要花2億美金求他當副手，促成藍白合，29日又說除了余姓商人外，還有季將軍、魏先生等人，引發外界熱議。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉喊話要去告發這個給柯文哲2億美金的人；前立委蔡正元則認為，這個「季將軍」可能是指前國安特勤主任冀泰來，柯顯然是想把這把火燒起來，不論最後真相為何，得利者都是民進黨的賴清德。

▲▼賴侯柯出席總統候選人「工」辦勞動政見發表會 柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲2億美金事件，柯文哲又點名說出「余姓商人、季將軍、魏先生」等人，引發各界討論。（資料照／記者屠惠剛攝）

柯文哲27日先是說出有騙子、掮客聲稱要花2億美金求他當副手，29日再度被問及此事，且外傳是一名余姓華僑透過選哲之友會祕書長鄭榮城牽線，他回應，過程中有什麼余姓商人、季將軍、魏先生等等，「我才知道我們當醫生很少遇到騙子，因為病人不會騙醫生。」

消息傳開之後引發各界熱議，鄭榮城則否認牽線。《美麗島電子報》董事長吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》中直言，內幕有兩種可能性，一是柯文哲造謠，二是有人想收買柯文哲，如果是後者，顯然已經違反《選罷法》，「我叫律師開始研究，明天我去告發他，告發這個給柯文哲2億美金的人」。

前立委蔡正元在29日播出的政論節目《麥玉潔辣晚報》中表示，關於柯文哲提到的「季將軍」，有人說是國民黨黃復興黨部主委季麟連，但他覺得是前國安特勤主任冀泰來，很明顯柯想要把這把火燒起來，「吳子嘉去告是對的，他（指要給2億美金的人）能夠見到柯文哲，顯然有人拉線」。

蔡正元接著提到，柯文哲可能還沒有辦法走出君悅酒店的失落樣態，可是如果這把火真的燒起來，不論最後真相如何，得利者都會是民進黨的賴清德。

不過，對於「季將軍」到底是指誰，同節目來賓、退役中將帥化民認為，冀泰來沒有足夠的錢和人脈，而他與季麟連很熟，不相信季麟連會做這樣的事情，「不要扯蛋了」，柯文哲應該將這一頁翻過去，並好好想想接下來該如何為民眾黨打算，例如培養很多年輕一代的政治人物也是不錯的選擇。

被點名捲入2億美金疑雲的季麟連本人也出面澄清，他在黃復興黨部3年沒有接觸過選務，跟柯文哲唯一一次碰面是4年前的事情，此事與他無關，加上和柯沒有什麼接觸，就不便評論了。

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