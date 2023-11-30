「侯康配」出招搶攻柯營年輕選票！　學者讚：可達一石四鳥目的

▲國民黨正副總統候選人侯友宜趙少康專訪。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於藍白合破局後，該如何整合白營一事，國民黨副總統參選人趙少康日前上午接受專訪時喊話民眾黨，內閣制他早就想推了，侯友宜也很贊同，大家一起支持「侯康配」來推動憲改。對此，文化大學廣告系主任鈕則勳29日表示，要從柯陣營裡面挖年輕票不是件容易的事情，畢竟柯的年輕粉真的非常鐵，但「侯康配」有一招確實厲害，就是宣稱在當選後，內閣也會用民眾黨的人才，這招真的可能達到「一石四鳥」的目的。

鈕則勳29日在臉書發文表示，藍綠抓年輕票是戰略上的重中之重，誰能夠拿最多年輕票，誰的勝率就高，但要從柯陣營裡面挖年輕票，其實不是件容易的事情，畢竟柯的年輕粉真的非常鐵，但侯康配有一招確實厲害，就是宣稱在當選後，內閣也會用民眾黨的人才，這招真的可能達到「一石四鳥」的目的。

鈕則勳分析，國民黨和民進黨都想從白營裡面挖年輕票，所以賴清德、蕭美琴的定裝照，賴清德沒有打領帶，想拋掉偶包，而蕭美琴強化戰貓的形象，秀出寵物、祭出「萌行銷」策略。

鈕則勳透露，趙少康說要前進大專院校，讓學生問到飽，這都是爭取年輕票的操作方式，￼但他還是認為，藍軍如果要有效爭取年輕票，勢必要建構「侯蔣連線」，強化台北市長蔣萬安開拓年輕選票的功能。畢竟就國民黨的大咖來說，放眼望去能夠爭取年輕票的大概就只有蔣萬安了，這也就是「侯蔣連線」之所以重要的關鍵原因。

至於「賴蕭配」，鈕則勳強調，蕭美琴的戰貓行銷確實比較有哏，賴清德的「賴桑與我」系列廣告也有打出Luke狗狗牌，確實算是蠻有趣的操作，會有一定程度的利基，所以趙少康前進大學和學生互動雖然誠意十足，但是創意仍有些限制，只能靠「蔣帥」來補足。

針對「侯康配」表示，若在當選之後也會找民眾黨的優秀人才進入內閣團隊，鈕則勳大贊，這招真的很厲害，可達「一石四鳥」的效果，其策略脈絡有四點：第一，一方面吃民眾黨豆腐，向白營人士招手，分化民眾黨陣營的企圖；第二，另外一方面也突顯出侯康配超越黨派、用人為才的印象￼。

第三，鈕則勳說，向非綠選民操作棄保，就是說民眾黨的理念價值國民黨仍然會呼應，想說服白營選民轉向支持侯康配；第四，藍白破局後向民眾黨遞出橄欖、修補關係，向柯文哲操作「和戰兩手」策略，建構主導性。