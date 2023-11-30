趙少康拒辭中廣董座　NCC發函要求說明：不只是大股東還是直接經營者

▲NCC主委陳耀祥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

中廣董事長趙少康參選副總統、公視與華視董事徐瑞希名列民眾黨不分區立委引起違法爭議，對此，NCC主委陳耀祥30日受訪表示，趙少康不只是中廣董事長還兼任總經理，不只是大股東還是直接經營中廣人士，已經發函給中廣以及其他單位，都是要求說明選舉期間如何公平公正對待所有參選人，目前發函都還沒收到相關回覆。

對於中嘉案爭議，陳耀祥受訪時表示，昨天已經把報告送給交通委員會，報告內容有詳細說明，有新聞頻道露出的部分要先改善，後續研處部分會再處理。

至於趙少康、公視與華視董事徐瑞希參選爭議，陳耀祥指出，已經請中廣、華視、公視、廣播公會、電視協會、衛廣公會回答說明，趙少康是參選人，可不可以繼續經營媒體、是否會違反媒體公平公正性？

陳耀祥說明，趙少康不只是中廣董事長還兼任總經理，不只是大股東還是直接經營中廣人士，已經發函給中廣以及其他單位，都是要求說明選舉期間如何公平公正對待所有參選人，這是在廣播電視法相關法規以及正副總統選舉罷免法明文規定。

至於是否會呼籲趙少康人等請辭？陳耀祥表示，應該要由中廣報告這個問題，NCC監理對象是事業並非個人，事業有沒有相關規劃應該由他們說明。NCC往年選舉都會收到一些檢舉案，若有違反相關規定，會移送中選會研處。目前發函都還沒收到相關回覆。

對於藍營批評NCC是民進黨打手？陳耀祥僅回應，選舉語言不便評論。

