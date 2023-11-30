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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳欣盈嗆「當記者有問爸媽？」　羅旺哲喊可惜：幫柯文哲扣分

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲與立委吳欣盈搭檔參選2024大選，不過，吳欣盈昨日（29日）被女記者問到是否曾與家人討論過參選的事情，當場以中英文及台語回應，「那妳當記者問妳爸媽嗎？」媒體人羅旺哲認為，吳欣盈的回答在跳脫同溫層之後無法幫自己加分，因為吳明顯沒有準備好面對媒體，幕僚也在狀況外，「說白了，這樣的回答，是來幫柯文哲扣分的嗎？」

▲▼吳欣盈參選副總統 身邊多了數名國安人員隨扈一起到立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳欣盈被質疑擁有雙重國籍，但她強調多年前已經放棄。（資料照／記者屠惠剛攝）

吳欣盈公開宣布與柯文哲搭檔參選之後，受到外界質疑擁有雙重國籍，她接受媒體採訪時被問到何時會放棄美國國籍，回答這是很多年前的事情，而且跟選舉完全無關，當時她想在台灣生根落腳，加上去國外的時間也不多，因此選擇放棄美國國籍；至於是否要出示棄美籍證明，她認為這是自己跟美國政府之間的事情。

吳欣盈29日前往桃園替立委參選人賴香伶站台，再次被問到國籍問題，她強調，那是好幾年前的事情，她已經放棄了，而且不是因為選舉才放棄，中選會、立法院也都審查過她的資料，「我非常非常討厭在選舉的時候散播假新聞。」

接著，一名女記者提問，吳欣盈是否曾與家人討論過要當柯文哲的副手？吳欣盈則以中英文及台語回應，「那妳當記者問妳爸媽嗎？大家都幾歲的人，妳出門做什麼決定，每個成年人都要自己為自己的事情負責任」，甚至反過來追問女記者是否剝削女權，「是說父權社會都要問男人、父親，女生才能做決定嗎？」

▲▼台灣民眾黨總統參選人柯文哲與副手吳欣盈前往中選會進行正副總統候選人登記。（圖／記者李毓康攝）

▲羅旺哲認為，吳欣盈給媒體的回答無法幫自己加分，還錯失展現自己與民眾黨的機會。（資料照／記者李毓康攝）

媒體人羅旺哲29日在臉書發文評論，吳欣盈回答國籍議題和參選議題時，說出「這是我和美國政府之間的事」、「妳當記者有問過爸媽嗎」，支持者可能聽得很高興，但跳脫同溫層之後便顯現出危機，很明顯吳在面對媒體時沒有準備好，幕僚也在狀況外，因此講了無法幫自己加分的答案。

羅旺哲表示，自己也是記者出身，也曾被政治人物嗆過，但其實一切就是就事論事，受訪者可以選擇閃避或其他回答，直接開嗆絕對不是最好的方法，除非記者的提問已經達到人身攻擊的程度，但他聽完該名記者的提問覺得問題本身並無不妥，這是台灣政治人物在做重大決定時會被問到的「必考題」，記者也無意冒犯，所以反而感到很可惜，「反倒是吳欣盈，我覺得很可惜，沒有好好把握住曝光機會，讓更多人了解妳，甚至了解民眾黨的想法。說白了，這樣的回答，是來幫柯文哲扣分的嗎？」

文章公開之後，一派網友支持羅旺哲的觀點，但也有另一派人認同吳欣盈的說法，直言正是因為吳的家世背景才會被「針對」提問，否則媒體為什麼不去問其他參選人投入選戰是否曾與家人討論。

羅旺哲則留言回覆網友，他認為吳欣盈是有社會責任的公眾人物，而且也宣布要選我國副總統，公、私領域都應該讓社會了解、讓社會公評，這才是民主國家，「難道會做事，私領域跟私德，都不該被檢視嗎？」

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