吳欣盈嗆「當記者有問爸媽？」　羅旺哲喊可惜：幫柯文哲扣分

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲與立委吳欣盈搭檔參選2024大選，不過，吳欣盈昨日（29日）被女記者問到是否曾與家人討論過參選的事情，當場以中英文及台語回應，「那妳當記者問妳爸媽嗎？」媒體人羅旺哲認為，吳欣盈的回答在跳脫同溫層之後無法幫自己加分，因為吳明顯沒有準備好面對媒體，幕僚也在狀況外，「說白了，這樣的回答，是來幫柯文哲扣分的嗎？」

▲吳欣盈被質疑擁有雙重國籍，但她強調多年前已經放棄。（資料照／記者屠惠剛攝）

吳欣盈公開宣布與柯文哲搭檔參選之後，受到外界質疑擁有雙重國籍，她接受媒體採訪時被問到何時會放棄美國國籍，回答這是很多年前的事情，而且跟選舉完全無關，當時她想在台灣生根落腳，加上去國外的時間也不多，因此選擇放棄美國國籍；至於是否要出示棄美籍證明，她認為這是自己跟美國政府之間的事情。

吳欣盈29日前往桃園替立委參選人賴香伶站台，再次被問到國籍問題，她強調，那是好幾年前的事情，她已經放棄了，而且不是因為選舉才放棄，中選會、立法院也都審查過她的資料，「我非常非常討厭在選舉的時候散播假新聞。」

接著，一名女記者提問，吳欣盈是否曾與家人討論過要當柯文哲的副手？吳欣盈則以中英文及台語回應，「那妳當記者問妳爸媽嗎？大家都幾歲的人，妳出門做什麼決定，每個成年人都要自己為自己的事情負責任」，甚至反過來追問女記者是否剝削女權，「是說父權社會都要問男人、父親，女生才能做決定嗎？」

▲羅旺哲認為，吳欣盈給媒體的回答無法幫自己加分，還錯失展現自己與民眾黨的機會。（資料照／記者李毓康攝）

媒體人羅旺哲29日在臉書發文評論，吳欣盈回答國籍議題和參選議題時，說出「這是我和美國政府之間的事」、「妳當記者有問過爸媽嗎」，支持者可能聽得很高興，但跳脫同溫層之後便顯現出危機，很明顯吳在面對媒體時沒有準備好，幕僚也在狀況外，因此講了無法幫自己加分的答案。

羅旺哲表示，自己也是記者出身，也曾被政治人物嗆過，但其實一切就是就事論事，受訪者可以選擇閃避或其他回答，直接開嗆絕對不是最好的方法，除非記者的提問已經達到人身攻擊的程度，但他聽完該名記者的提問覺得問題本身並無不妥，這是台灣政治人物在做重大決定時會被問到的「必考題」，記者也無意冒犯，所以反而感到很可惜，「反倒是吳欣盈，我覺得很可惜，沒有好好把握住曝光機會，讓更多人了解妳，甚至了解民眾黨的想法。說白了，這樣的回答，是來幫柯文哲扣分的嗎？」

文章公開之後，一派網友支持羅旺哲的觀點，但也有另一派人認同吳欣盈的說法，直言正是因為吳的家世背景才會被「針對」提問，否則媒體為什麼不去問其他參選人投入選戰是否曾與家人討論。

羅旺哲則留言回覆網友，他認為吳欣盈是有社會責任的公眾人物，而且也宣布要選我國副總統，公、私領域都應該讓社會了解、讓社會公評，這才是民主國家，「難道會做事，私領域跟私德，都不該被檢視嗎？」