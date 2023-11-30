虎航促銷10點開搶！飛日本1599元起　兒童、清明、端午節都適用

▲虎航明年夏季班表今日10點開賣。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣虎航2024年夏季班表今日10:00起開賣，符合尊榮虎資格的虎迷可優先搶票，一般虎迷則是可在明日（12/1）10:00起開始購票，首波促銷包括日韓多條航線，如單程未稅東京1799元、沖繩1599元、首爾及釜山1299元起。促銷機票適用搭乘時間涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期。

虎航表示，尊榮虎優先搶票日為今日上午10:00起至11月30日晚間23:59止。其他虎迷則是可於12月1日上午10:00起至12月4日晚間23:59間購票。

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首波促銷航線包括桃園-首爾仁川、桃園-釜山單程未稅NT$1,299起；桃園-濟州島單程未稅NT$1,499起；桃園-沖繩那霸單程未稅NT$1,599起；桃園-岡山、桃園-茨城單程未稅NT$1,699起；桃園-東京羽田、桃園/高雄-東京成田、桃園-小松、桃園/高雄-名古屋、桃園/高雄-福岡單程未稅NT$1,799起；桃園-札幌(新千歲)單程未稅NT$2,599起。

本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2024年3月31日至2024年10月26日，涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期。優惠機票數量有限，欲購從速。

▲虎航桃園－沖繩單程1599元起。（圖／記者董美琪攝）

虎航配合即將於2023年12月1日至4日舉辦的2023高雄市旅行公會國際旅展，同步推出線上旅展全線促銷單程未稅899元起。促銷期間為2023年12月1日上午10:00起至2023年12月4日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2023年12月1日起至2024年3月30日。

凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的2024年桌曆成交禮。

若是為購買花卷、秋田、仙台、新潟、茨城、名古屋、佐賀或岡山等日本指定航線，還能再獲得加碼成交禮，成交禮每日數量有限，送完為止。

為了配合電玩遊樂場主題，現場民眾只要加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加互動問答遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、回饋金最高3,000點不等(價值新台幣3,000元)及日本王子大飯店住宿券等好禮。

另外，中華航空「高雄冬季旅展促銷」開跑，高雄出發全航線88折起，促銷時間至12/11，機票達人蓋瑞哥表示，推薦韓國「仁川進，金浦出」，時間帶優秀，票價不到萬元。台灣航空福利社則指出，高雄飛沖繩票價9000元不到。

亞洲低成本航空AirAsia宣布將於明年2月2日開航高雄－曼谷航線，每周航行四班，時間為周一、三、五、日，並推出單程未稅999元開航優惠價。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）