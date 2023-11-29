飛日本1599元！虎航2024夏季班表明10點開賣　旅展全線899元起

▲虎航明年夏季班表明日開賣。（圖／台灣虎航提供）

記者李宜秦／台北報導

機票促銷又來了！台灣虎航2024年夏季班表即將於12月1日10:00開賣，尊榮虎可在明日10:00起優先搶票，首波促銷行先包括日本、韓國，其中桃園及高雄飛往東京單程未稅都只要1799元起，飛沖繩則只要1599元起，促銷機票搭乘期間涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期。線上旅展推出全線899元起，12月1日10:00開賣。

虎航表示，尊榮虎優先搶票日為11月30日上午10:00起至11月30日晚間23:59止。其他虎迷則是可於12月1日上午10:00起至12月4日晚間23:59間購票。

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首波促銷航線包括桃園-首爾仁川、桃園-釜山單程未稅NT$1,299起；桃園-濟州島單程未稅NT$1,499起；桃園-沖繩那霸單程未稅NT$1,599起；桃園-岡山、桃園-茨城單程未稅NT$1,699起；桃園-東京羽田、桃園/高雄-東京成田、桃園-小松、桃園/高雄-名古屋、桃園/高雄-福岡單程未稅NT$1,799起；桃園-札幌(新千歲)單程未稅NT$2,599起。

本次推出的優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2024年3月31日至2024年10月26日，涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期。優惠機票數量有限，欲購從速。

虎航配合即將於2023年12月1日至4日舉辦的2023高雄市旅行公會國際旅展，同步推出線上旅展全線促銷單程未稅899元起。促銷期間為2023年12月1日上午10:00起至2023年12月4日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2023年12月1日起至2024年3月30日。

▲虎航桃園－沖繩單程1599元起。（資料照／記者董美琪攝）

凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的2024年桌曆成交禮。

若是為購買花卷、秋田、仙台、新潟、茨城、名古屋、佐賀或岡山等日本指定航線，還能再獲得加碼成交禮，成交禮每日數量有限，送完為止。

為了配合電玩遊樂場主題，現場民眾只要加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加互動問答遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、回饋金最高3,000點不等(價值新台幣3,000元)及日本王子大飯店住宿券等好禮。

另外，大灣區航空為慶祝台北－香港航線營運一周年，首次推出來回機票2000元（含20公斤行李）的優惠價格，另提供十張台北－香港 來回免費機票贈送給旅客，只要按讚大灣區航空Facebook粉絲專頁後，於活動貼文下方留言指定內容，即可參加抽獎。

大灣區航空表示，旅客僅需在活動期間（11/24 20:00-11/29 23:59），按讚大灣區航空Facebook粉絲專頁「Greater Bay Airlines 大灣區航空」，並於活動貼文下方留言「生日快樂！大灣區航空帶我飛」即可參加抽獎，另將於12/1於臉書粉專公布抽獎結果。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）