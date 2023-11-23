飛香港「來回2千元」含20kg行李！按讚留言再抽免費機票

▲大灣區航空推出香港優惠機票，圖為香港迪士尼樂園米奇與好友聖誕舞會。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

大灣區航空為慶祝台北－香港航線營運一周年，首次推出來回機票2000元（含20公斤行李）的優惠價格，另提供十張台北－香港 來回免費機票贈送給旅客，只要按讚大灣區航空Facebook粉絲專頁後，於活動貼文下方留言指定內容，即可參加抽獎。

大灣區航空專營台北－香港航線。自2022年12月01日首航以來提供往返台北－香港的旅客新選擇。近期台北－香港航線更將增加至一周16個航班，每日提供早晚航班，服務往返香港之旅客。此次為歡慶首航一周年，首次推出台北－香港來回機票2,000元（含20公斤行李）的超值優惠價，

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為了回饋旅客們對大灣區航空的支持與喜愛，大灣區航空加碼提供十張台北－香港來回免費機票贈送給旅客。

大灣區航空表示，旅客僅需在活動期間（11/24 20:00-11/29 23:59），按讚大灣區航空Facebook粉絲專頁「Greater Bay Airlines 大灣區航空」，並於活動貼文下方留言「生日快樂！大灣區航空帶我飛」即可參加抽獎，另將於12/1於臉書粉專公佈抽獎結果。

另外，中華航空「高雄冬季旅展促銷」開跑，高雄出發全航線88折起，促銷時間至12/11，機票達人蓋瑞哥表示，推薦韓國「仁川進，金浦出」，時間帶優秀，票價不到萬元。台灣航空福利社則指出，高雄飛沖繩票價9000元不到。

亞洲低成本航空AirAsia宣布將於明年2月2日開航高雄－曼谷航線，每周航行四班，時間為周一、三、五、日，並推出單程未稅999元開航優惠價。

長榮航空線上旅展舉辦至11月26日，精選亞洲各大熱門景點，桃園-曼谷來回未稅價4,588元起、桃園-沖繩來回未稅價5,588元起、桃園-澳門來回未稅價2,388元起、桃園-香港來回未稅價4,188元起。