上海飛台北機票「只要40元」？　內行曝：實為裸票價未含稅

▲上海飛台北機票裸價為人民幣9元。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸春秋航空近日因推出淡季促銷9元（人民幣，下同，約台幣40元）機票，其中目的地甚至包含了台北、首爾、大阪等旅遊熱點，在網上引發熱議。不過有業內人士就表示，這只是「裸票價」不含稅及託運行李的費用，購買前也有諸多的收費事項需注意。

據《中國經濟周刊》報導，「9元」機票主要來自大陸國內主打旅遊航線的航空公司。11月23日，該航空公司官方APP發現確有9元的飛境外行特價機票。但仔細查詢可以發現，這些航線都標註了「指定的飛行日期」。

不過並非所有機票都能直接下單，若選擇了一班上海飛首爾的9元機票，發現得先買79元（約台幣352元）的「省錢卡」才有資格下單。

▲若要選購上海飛首爾的9元機票，必需先買一張79元的省錢卡。（圖／翻攝自微博）

報導指出，9元並非搭乘該班機的所有成本。以「上海飛台北」的航班為例，票價9元，但算上機建、燃油費用後，該航司還設有選座費，其中普通座10至35元（約台幣44元至156元），尊享座60至85元（約台幣267元至379元）。

選好座位後，頁面跳轉至行李額度購買介面。此航空公司預設乘客可免費攜帶含有一件7公斤的手提行李，無免費托運行李額度。若選擇最便宜的10元普通座、不需額外行李托運額度，那麼該航班的最終票價為409元（約台幣1824元）；若再加上10公斤的托運行李額度，則需要增加160元（約台幣713元），即總價569元（約台幣2537元）。

該航空公司提供了標註為「優選飛」的票價，包含20公斤免費托運行李額，實際價格為489元（約台幣2180元）。

推出過特價機票的航空公司曾表示，9元機票是其在每年航空淡季推出的促銷活動，透過推出低價機票提高客座率，盡量覆蓋成本，目的是在淡季時期減少虧損或達到收支平衡。 業內人士也認為，這是部分航空公司一貫的戰略，薄利多銷。等到春節將近，出行需求增加時，機票價格又會上升。