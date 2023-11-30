　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

▲▼詐騙,徐凱希,中華電信,防駭守門員,手機,網購,資安。（圖／翻攝自影片）

▲女星徐凱希經常受到詐騙騷擾，但最近她使用了中華電信防駭守門員，終於能放心使用手機好好網購。（圖／翻攝自影片，下同）

科技中心／綜合報導

台灣詐騙風氣太猖狂，藝人徐凱希也備受困擾，超愛網購的她不論是電話、網路詐騙，還是被盜刷信用卡，各種情況通通都遇過了，面對無處不在的詐騙危機，凱希找到超神、能有效防詐的秘密武器「中華電信防駭守門員」！大力推薦給所有民眾，尤其是像她一樣熱愛網購血拚的人，絕對要立刻選用起來，讓自己的資訊受到保護，才能盡情在網路世界悠遊享受。

▲▼詐騙,徐凱希,中華電信,防駭守門員,手機,網購,資安。（圖／翻攝自影片）

談起碰到過的詐騙經驗，凱希分享自己曾差點被盜刷30萬，幸好對方沒猜到卡片的有效期限，連續三次刷卡失敗才沒有錢財損失，但光是那一個月凱希就己經被盜刷過兩次了！她表示當下真的超級不開心。因為凱希非常愛網路購物，她也曾經接到來電通知，說她誤下單了50個隨身碟，或是50個面膜甚至是50個沙發，被盜刷要求退款處理，也有偽裝計程車隊資料外洩，來電通知她訂了車程，確認沒訂後說可以協助退款，讓凱希哭笑不得表示「我看起來有這麼好騙嗎？」

▲▼詐騙,徐凱希,中華電信,防駭守門員,手機,網購,資安。（圖／翻攝自影片）

▲▼詐騙,徐凱希,中華電信,防駭守門員,手機,網購,資安。（圖／翻攝自影片）

詐騙理由百百種，凱希表示一定要謹慎再謹慎，現在只要是來路不明的連結，她都盡量不點，但總有不小心的時候，該怎麼辧呢？凱希笑說不必擔心，因為她申請了「中華電信防駭守門員」！用了才知道有多好用，尤其是凱希其實非常不擅長在電腦或手機上安裝軟體以及設定等操作步驟，她相信許多人跟她一樣，而「中華電信防駭守門員」完全不必下載、也不需要安裝，只要連上網就能直接使用過濾。

▲▼詐騙,徐凱希,中華電信,防駭守門員,手機,網購,資安。（圖／翻攝自影片）

▲▼詐騙,徐凱希,中華電信,防駭守門員,手機,網購,資安。（圖／翻攝自影片）

▲▼詐騙,徐凱希,中華電信,防駭守門員,手機,網購,資安。（圖／翻攝自影片）

一旦手機收到帶有來路不明連結的訊息，點下去後若是有問題的網站連結，「中華電信防駭守門員」就會立刻跳出警告訊息，建議大家不要繼續前往網站。但是如果確定這個連結很安全，也可以點繼續瀏覽；凱希大讚「多一道防護，卻完全不覺得多了這個功能，網速有變慢，就是這麼直覺」！

▲▼詐騙,徐凱希,中華電信,防駭守門員,手機,網購,資安。（圖／翻攝自影片）

▲▼詐騙,徐凱希,中華電信,防駭守門員,手機,網購,資安。（圖／翻攝自影片）

而且不只保護手機上網安全，凱希建議民眾也可以申請防駭守門員寬頻版，在家裡透過中華電信寬頻上網就不用擔心接觸到釣魚、詐騙等網站，其他家人連接同一個Wi-Fi也可以一起使用，形成最佳保護網，讓凱希豎起大拇指狂誇「真的是最好的保障」。

▲▼詐騙,徐凱希,中華電信,防駭守門員,手機,網購,資安。（圖／翻攝自影片）

▲▼詐騙,徐凱希,中華電信,防駭守門員,手機,網購,資安。（圖／翻攝自影片）

「中華電信防駭守門員」給網購一族以及重視資訊安全的人一個安心保障，更棒的是，現在推出行動版年約方案，每月只要45元，寬頻版年繳方案平均每月50元，加起來不到100元的超值價格，就可以守護手機和電腦的安全，無需再擔心網購個資被竊、詐騙簡訊、釣魚信件等可怕詐騙陷阱，如此佛心的優惠價格，讓凱希真心推薦「還不快跟我一起去申請」！

▲▼詐騙,徐凱希,中華電信,防駭守門員,手機,網購,資安。（圖／翻攝自影片）

▲▼詐騙,徐凱希,中華電信,防駭守門員,手機,網購,資安。（圖／翻攝自影片）

立即申辦：https://cht.tw/x/32u1p

ET快訊
快訊／以色列、哈瑪斯同意！　停火協議「再延長1天」
不是BUG！中國旅行團6天「1212元」　網驚曝玄機：不敢訂
黴漿菌10大誤解！醫給答案　「會走路的肺炎」真實意思一堆人搞
內湖富家子怒殺阿姨　退休中山女高名師最後身影曝！
飯店備品「失竊率排行榜」！　這項被偷機率79.2％
300醫師收到「恐嚇床照」！　變摩鐵男主角
撞擊畫面曝！高雄翁被輾「肢體變形」　駕駛喊：沒看到
婚宴禮金怎麼包？最新行情曝　最頂6萬網看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

雙12網路優惠來了！　1G光纖上網僅月付799元

頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

晚安卓十年！iOS版Google雲端硬碟　終支援「文件掃描」

iPhone 16「7大設計亮點」曝　新增專屬AI功能、神秘按鈕

合併在即！優惠細節、更換SIM卡　台灣之星、亞太用戶權益一次看

蘋果、華為採用「玻塑混合鏡頭」　郭明錤：它牌旗艦機將跟進

LINE編輯圖片就破圖「修好了」！新版本釋出　更新後超乖

剩2天！Google將大規模砍「閒置用戶」　7步驟可保住帳號

ETtoday登蘋果2023年熱門Podcast　「我在案發現場」獲編輯精選肯定

iPhone 15系列新機轟炸　蘋果在台市佔率過半

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

37歲女星莊群施拍戲中猝死「早上還發IG」　突嘴唇發紫倒地...遭爆「死因是腦出血」！

媽換髮型女兒認不出來！　被連叫5次「阿姨」笑瘋

曾國城聽到蔡尚樺分手：她瞞著我！　盼兩人復合..對林秉聖「不予置評」

泰國女見家中有蛇尖叫！　找救兵又被雞嚇爆躲房間

雙12網路優惠來了！　1G光纖上網僅月付799元

頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

晚安卓十年！iOS版Google雲端硬碟　終支援「文件掃描」

iPhone 16「7大設計亮點」曝　新增專屬AI功能、神秘按鈕

合併在即！優惠細節、更換SIM卡　台灣之星、亞太用戶權益一次看

蘋果、華為採用「玻塑混合鏡頭」　郭明錤：它牌旗艦機將跟進

LINE編輯圖片就破圖「修好了」！新版本釋出　更新後超乖

剩2天！Google將大規模砍「閒置用戶」　7步驟可保住帳號

ETtoday登蘋果2023年熱門Podcast　「我在案發現場」獲編輯精選肯定

iPhone 15系列新機轟炸　蘋果在台市佔率過半

來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華12／1登場　技藝傳承親子同樂好時光

紅人與帕岡簽下2年5億！　增加牛棚穩定性

中國出現「不明兒童肺炎」　衛福部提醒：前往前先接種流感及新冠疫苗

快訊／以色列、哈瑪斯同意！　停火協議「再延長1天」

UNIQLO「最佛折扣區」曝光！　前員工教戰：選禮拜二去逛

楊晨熙「先有後婚」惹火爸爸！帶老公回娘家…他真實反應曝：一直戳我

發票存「載具vs會員」哪個中獎機率高？過來人曝關鍵：連8期都中獎

不是BUG！中國旅行團「6天1212元」　網驚曝玄機：不敢訂

北市技工承辦標案…竟涉索賄2萬餘元遭訴！公園處：積極配合調查

花絮比正片更甜！白鹿、張凌赫未公開「26秒唯美吻」畫面曝光

3C家電熱門新聞

LINE「記事本」漏洞資訊外洩！官方發通知：用戶快做這動作

剩2天！Google將大砍閒置用戶　7步驟可保住帳號

iPhone 16「7大設計亮點」　新增專屬AI功能、神秘按鈕

台灣之星、亞太合併在即！優惠細節、更換SIM卡　用戶權益一次看

雙12網路優惠來了！　1G光纖上網僅月付799元

Google雲端驚傳資料遺失！官方提醒「別做這些事」

LINE編輯圖片就破圖「修好了」！

晚安卓十年！iOS版Google雲端硬碟　終支援「文件掃描」

蘋果、華為採用「玻塑混合鏡頭」　郭明錤：它牌旗艦機將跟進

頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

三星Galaxy S24成首款AI手機　已申請多項商標

iPhone 15系列新機轟炸　蘋果在台市佔率過半

蘋果iOS 17傳「死機」災情　強制關機重啟iPhone解決

LINE資料備份狂失敗？官方親授「小密技」

更多熱門

相關新聞

15歲國中妹竟當車手！長髮+OL套裝騙50萬

15歲國中妹竟當車手！長髮+OL套裝騙50萬

太離譜！台中市豐原警分局近日連續逮捕3名車手，其中竟包含一名15歲的呂姓少女，呂供稱是新北人，國中輟學後，被一名「光頭強」吸收進入詐團，近日要她穿著白襯衫、黑西裝褲前往一名被害人家中取款，原以為得手50萬，殊不知被埋伏警逮捕，呂女供稱是第一次犯案。

快訊／JPEX吸金案改列被告　陳零九今出庭

快訊／JPEX吸金案改列被告　陳零九今出庭

抽股票賺價差好康 　櫃買中心示警「勿掉入詐騙陷阱」

抽股票賺價差好康 　櫃買中心示警「勿掉入詐騙陷阱」

女偷看男友手機　發現1.3萬張她和女同事裸照

女偷看男友手機　發現1.3萬張她和女同事裸照

日網「年輕妹iPhone、年紀大拿安卓」爆熱議

日網「年輕妹iPhone、年紀大拿安卓」爆熱議

關鍵字：

詐騙徐凱希中華電信防駭守門員手機網購資安

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

37歲女星莊群施「腦動脈瘤爆裂」身亡！吹頭髮恐是導火線

大尺度Coser展爆「現場服務」

女星遭爆「陪睡富豪」一晚賺千萬！

吳欣盈：美國籍是我和美國政府的事　謝震武開嗆

期待作客菲律賓　林書豪證實老婆菲裔

「內褲有蛆在蠕動」妹子壞習慣崩壞！全場傻

大尺度Coser爆「7500神秘服務」　本尊被挖出

全裸性侵「汽車排氣管」！　陸男當街上演人車活春宮

婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

去姑姑店裡捧場！19樣菜+酒水被收上萬　原因曝光罵翻

高雄正妹超多！在地粉專辦「職業之花」大賽

柯文哲總統局結束了？　吳子嘉：若吳欣盈不具資格恐無法參選

就是不主動！3星座超愛冷戰決不先低頭

莊群施新歌宣傳照變遺照！　媽媽靈堂哭整天

更多

最夯影音

更多
開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮

開元市場「紅燒牛肉湯+泡麵」　一周只開3天！還有賣關東煮
薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

薔薔「比基尼下廚」猛撩澳洲消防員　他超尬意：Ride me..送定情物承諾要回來

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

37歲女星莊群施腦出血 30分鐘離奇亡｜20231129 ET午間新聞

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

飛美國英文太爛被帶進小黑屋　他獨自搭機超衰「背包被背走」

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

持「江戶時代兵器」猛追　日本店員1打3擊退搶匪

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面