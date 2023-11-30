頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

▲女星徐凱希經常受到詐騙騷擾，但最近她使用了中華電信防駭守門員，終於能放心使用手機好好網購。（圖／翻攝自影片，下同）

科技中心／綜合報導

台灣詐騙風氣太猖狂，藝人徐凱希也備受困擾，超愛網購的她不論是電話、網路詐騙，還是被盜刷信用卡，各種情況通通都遇過了，面對無處不在的詐騙危機，凱希找到超神、能有效防詐的秘密武器「中華電信防駭守門員」！大力推薦給所有民眾，尤其是像她一樣熱愛網購血拚的人，絕對要立刻選用起來，讓自己的資訊受到保護，才能盡情在網路世界悠遊享受。

談起碰到過的詐騙經驗，凱希分享自己曾差點被盜刷30萬，幸好對方沒猜到卡片的有效期限，連續三次刷卡失敗才沒有錢財損失，但光是那一個月凱希就己經被盜刷過兩次了！她表示當下真的超級不開心。因為凱希非常愛網路購物，她也曾經接到來電通知，說她誤下單了50個隨身碟，或是50個面膜甚至是50個沙發，被盜刷要求退款處理，也有偽裝計程車隊資料外洩，來電通知她訂了車程，確認沒訂後說可以協助退款，讓凱希哭笑不得表示「我看起來有這麼好騙嗎？」

詐騙理由百百種，凱希表示一定要謹慎再謹慎，現在只要是來路不明的連結，她都盡量不點，但總有不小心的時候，該怎麼辧呢？凱希笑說不必擔心，因為她申請了「中華電信防駭守門員」！用了才知道有多好用，尤其是凱希其實非常不擅長在電腦或手機上安裝軟體以及設定等操作步驟，她相信許多人跟她一樣，而「中華電信防駭守門員」完全不必下載、也不需要安裝，只要連上網就能直接使用過濾。

一旦手機收到帶有來路不明連結的訊息，點下去後若是有問題的網站連結，「中華電信防駭守門員」就會立刻跳出警告訊息，建議大家不要繼續前往網站。但是如果確定這個連結很安全，也可以點繼續瀏覽；凱希大讚「多一道防護，卻完全不覺得多了這個功能，網速有變慢，就是這麼直覺」！

而且不只保護手機上網安全，凱希建議民眾也可以申請防駭守門員寬頻版，在家裡透過中華電信寬頻上網就不用擔心接觸到釣魚、詐騙等網站，其他家人連接同一個Wi-Fi也可以一起使用，形成最佳保護網，讓凱希豎起大拇指狂誇「真的是最好的保障」。

「中華電信防駭守門員」給網購一族以及重視資訊安全的人一個安心保障，更棒的是，現在推出行動版年約方案，每月只要45元，寬頻版年繳方案平均每月50元，加起來不到100元的超值價格，就可以守護手機和電腦的安全，無需再擔心網購個資被竊、詐騙簡訊、釣魚信件等可怕詐騙陷阱，如此佛心的優惠價格，讓凱希真心推薦「還不快跟我一起去申請」！

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