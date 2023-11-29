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全球最孤獨大象馬麗去世　菲律賓網友悼念

文／中央社

有「全球最孤獨大象」之稱的母象馬麗昨天在馬尼拉去世。馬麗生前住在馬尼拉動物園，被認為是菲律賓唯一的一頭大象，菲國網友紛紛表達對馬麗去世的悲傷與悼念。

馬麗（Mali）享年49歲。網友Neomar Rayo昨晚在社群平台X發文表示：「11年前，我們參觀馬尼拉動物園時，是我第一次看到大象。但看到馬麗走來走去，你會感受到這頭大象是多麼孤獨，這令我心碎。今天（馬尼拉市長）宣布馬麗過世了。」

另一名網友寫道：「剛聽到馬尼拉動物園的大象馬麗去世消息。這真的令人難過，但同時我也很高興，馬麗終於獲得自由，現在跟家人一起在天堂。安息吧，親愛的馬麗。」

菲律賓新聞社（PNA）報導，馬麗於1974年出生於斯里蘭卡，3歲時被送給時為菲律賓第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）。

動物權團體「善待動物組織」（PETA）表示，馬麗從家鄉斯里蘭卡被帶走時，還是哺乳期幼象。牠剛開始學習如何游泳，跟兄弟姐妹玩鬧，還有自己找食物。

十多年來，各界一直呼籲把馬麗送到泰國或其他適合大象生活的國家，讓牠不再在馬尼拉動物園孤單生活。

PETA表示：「由於漠不關心與貪婪，大象馬麗像她近50年的生活一樣，獨自死在馬尼拉動物園的水泥圍欄裡。」

這個動物權團體表示，馬尼拉動物園和馬尼拉市判處馬麗數十年的單獨監禁，這對於雌性大象是一種折磨。「牠們的天性是跟母親和姊妹共同度過一生，相互保護，撫養孩子。」

PETA十年前曾指出，大象在適當環境可活到70歲以上，但以馬尼拉動物園的條件，馬麗很可能面臨早逝命運。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天報導，馬尼拉市長拉庫娜（Honey Lacuna）正尋求把馬麗遺體製成標本，未來在博物館展出。

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