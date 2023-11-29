全球最孤獨大象馬麗去世　菲律賓網友悼念

文／中央社

有「全球最孤獨大象」之稱的母象馬麗昨天在馬尼拉去世。馬麗生前住在馬尼拉動物園，被認為是菲律賓唯一的一頭大象，菲國網友紛紛表達對馬麗去世的悲傷與悼念。

馬麗（Mali）享年49歲。網友Neomar Rayo昨晚在社群平台X發文表示：「11年前，我們參觀馬尼拉動物園時，是我第一次看到大象。但看到馬麗走來走去，你會感受到這頭大象是多麼孤獨，這令我心碎。今天（馬尼拉市長）宣布馬麗過世了。」

另一名網友寫道：「剛聽到馬尼拉動物園的大象馬麗去世消息。這真的令人難過，但同時我也很高興，馬麗終於獲得自由，現在跟家人一起在天堂。安息吧，親愛的馬麗。」

11 years ago when we visited the Manila Zoo and this is the first time I saw an Elephant but seeing Mali walking around , you will feel how lonely this elephant, it broke my heart...and now it was announced that Mali has died today. ???? #Manilazoo #elephant #animallover pic.twitter.com/2wnkQAzpab — Neomar Rayo (@Aromagicare21) November 28, 2023

菲律賓新聞社（PNA）報導，馬麗於1974年出生於斯里蘭卡，3歲時被送給時為菲律賓第一夫人伊美黛（Imelda Marcos）。

動物權團體「善待動物組織」（PETA）表示，馬麗從家鄉斯里蘭卡被帶走時，還是哺乳期幼象。牠剛開始學習如何游泳，跟兄弟姐妹玩鬧，還有自己找食物。

十多年來，各界一直呼籲把馬麗送到泰國或其他適合大象生活的國家，讓牠不再在馬尼拉動物園孤單生活。

PETA表示：「由於漠不關心與貪婪，大象馬麗像她近50年的生活一樣，獨自死在馬尼拉動物園的水泥圍欄裡。」

Just heard the news that Mali, the elephant at Manila Zoo passed away. It's really sad, but at the same time i’m also happy that Mali is finally free and is now with its family in Heaven. Rest well dear Mali. pic.twitter.com/3wv5760wj9 — Steven will see SVT in my Dreams (@stibskii) November 28, 2023

這個動物權團體表示，馬尼拉動物園和馬尼拉市判處馬麗數十年的單獨監禁，這對於雌性大象是一種折磨。「牠們的天性是跟母親和姊妹共同度過一生，相互保護，撫養孩子。」

PETA十年前曾指出，大象在適當環境可活到70歲以上，但以馬尼拉動物園的條件，馬麗很可能面臨早逝命運。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天報導，馬尼拉市長拉庫娜（Honey Lacuna）正尋求把馬麗遺體製成標本，未來在博物館展出。