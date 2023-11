全球最孤獨大象馬麗去世　菲律賓網友悼念

文/中央社

有「全球最孤獨大象」之稱的母象馬麗昨天在馬尼拉去世。馬麗生前住在馬尼拉動物園,被認為是菲律賓唯一的一頭大象,菲國網友紛紛表達對馬麗去世的悲傷與悼念。

馬麗(Mali)享年49歲。網友Neomar Rayo昨晚在社群平台X發文表示:「11年前,我們參觀馬尼拉動物園時,是我第一次看到大象。但看到馬麗走來走去,你會感受到這頭大象是多麼孤獨,這令我心碎。今天(馬尼拉市長)宣布馬麗過世了。」

另一名網友寫道:「剛聽到馬尼拉動物園的大象馬麗去世消息。這真的令人難過,但同時我也很高興,馬麗終於獲得自由,現在跟家人一起在天堂。安息吧,親愛的馬麗。」

11 years ago when we visited the Manila Zoo and this is the first time I saw an Elephant but seeing Mali walking around , you will feel how lonely this elephant, it broke my heart...and now it was announced that Mali has died today. ???? #Manilazoo #elephant #animallover pic.twitter.com/2wnkQAzpab