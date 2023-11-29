批哈瑪斯「兒童地獄」！法籍獲釋人質曝：孩童被逼看戰事心理受創

▲法國獲釋人質透露，哈瑪斯逼迫兒童人質觀看戰事，下同。（示意圖／CFP）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電

以哈休戰進入第5天，27日獲釋的第4批人質中包括3名法以雙國籍孩童。據家屬轉述，孩童身體大致良好，但透露遭擄期間被逼迫看哈瑪斯攻擊以色列的畫面，遭受心理折磨。

在巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯10月7日襲擊以色列的52天後，遭到挾持的法國人質總算首次出現在釋放名單中，分別是16和12歲的姊弟沙哈（Sahar Kalderon)與艾瑞茲卡德隆（Erez Kalderon），及12歲的伊坦˙亞哈洛米（Eitan Yahalomi），他們順利於27日晚間重獲自由回到以色列。

3名法以雙國籍孩童在加薩走廊附近的尼爾奧茲（Nir Oz）集體農場（Kibbutz）中被綁，歷經7週的挾持，人質獲釋對家屬以及法國都是如釋重負。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）今天向媒體表示，根據轉述，孩童健康狀況良好，正在以色列醫院接受醫療檢查。

巴黎人報（Le Parisien）今早聯繫上沙哈和艾瑞茲姊弟的親屬，表示他們「身體狀況良好，除了營養不良」。

家屬指出，「孩子們真的如同活在地獄。他們承受了心理折磨，非常非常難熬的經歷。」

伊坦的阿姨柯恩（Deborah Cohen）則向BFM電視台（BFMTV）等法媒表示，很擔心姪子的心理狀況。她說：「雖然他瘦了，但身體應該還好；不過我覺得他情緒不太穩，我們還有一段路要走。」

柯恩說，伊坦的母親在第一時間到醫院陪同孩子度過獲釋的第一個晚上。據伊坦母親轉述，孩子「歷經了恐怖時刻」，包括「被強迫觀看影片」，內容是10月7日哈瑪斯發動攻擊的畫面，且過程中一旦有孩子哭泣，對方就會以武器威脅讓他們安靜。她同時表示，伊坦在被抓到加薩走廊時，「遭到居民的毆打」。

3名人質被關押的狀況細節目前不得而知，但柯恩說，「顯然伊坦沒有遭到好的待遇」，男孩有時被單獨關押，有時和同時被挾持的人質一起，但被迫和父親分開。3位孩童的父親也都同時被綁，目前仍未獲釋。

多名較早獲釋的人質透過第三人轉述，被關押的衛生條件很糟，且食物不足。柯恩表示，「能吃的東西不多，也沒有洗澡，直到被釋放的前一天，才被換上新衣服。」

柯隆納指出，除了2位父親外，還有其他3位法籍人士自哈瑪斯攻擊後下落不明，「我們要找到他們，還他們自由。」

以哈雙方在卡達和埃及居中斡旋下簽訂休戰協議，並將原定的4天休戰延長2天，如今已第5天，哈瑪斯釋放人質，以交換以色列扣押的巴勒斯坦囚犯。

這第4批人質釋放終於出現法以雙國籍人士。前幾批獲釋的外國人，連以色列最堅定盟友、德國籍人質都在其中，卻不見法國人。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、外長柯隆納和國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）日前輪番出訪以色列、巴勒斯坦當局和中東各國，提供加薩人道救援，並不斷與各方通話，企圖透過外交途徑敦促人質獲釋。

巴黎人報取得內部斡旋人士的消息表示，「過程並不簡單，因為法國被視為比其他國家更親以色列，但卡達堅持並要求同時釋放法國人質」。他認為，哈瑪斯是刻意讓法國人成為最後幾批被釋放的人質。