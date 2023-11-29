北韓宣稱衛星拍到白宮、五角大廈　美國防部開嗆：網路有很多照片

▲美國國防部發言人萊德。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）本月21日不顧南韓軍方反對，強行發射搭載軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」的運載火箭，平壤當局宣稱衛星已成功進入預定軌道，而官媒則頻頻釋出最高領導人金正恩收到衛星拍攝美國白宮、五角大廈衛星影像的消息。對此，美國國防部開嗆，「白宮和五角大廈的照片，網路上有很多！」

根據南韓《韓聯社》，美國國防部發言人萊德（Patrick S. Ryder）於當地時間28日在記者會上針對平壤當局的說法開嗆，「其實在網路上，已經有很多五角大廈和白宮的相片了」；對於有記者提問北韓衛星是否成功進入軌道，他則不願透露太多訊息，僅表示北韓確實使用彈道飛彈技術向太空發射物體，且進入預定軌道。

對於如何定義北韓發射衛星是否成功，萊德表示，「成功與否，將交給其他人去定義。若某物體要成功進入軌道，首先它得擺脫地球的重力，持續待在地球周邊的軌道。」

▲北韓官媒25日發布照片顯示，金正恩前往國家航空航天技術總局平壤綜合控制中心，視察軍事偵察衛星的運作準備情況。（圖／路透）

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩陸續收到該枚衛星於平壤時間27日晚間11時35分53秒（台灣時間27日晚間10時35分）拍攝到的美國維吉尼亞州諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）、紐波特紐斯造船公司、飛機場等，以及27日晚間11時36分25秒拍攝的白宮、五角大廈衛星影像。

報導宣稱，從該枚衛星所拍攝到的相片，可以發現諾福克海軍基地、紐波特紐斯造船公司出現4艘美國海軍核動力航空母艦、1艘英國航空母艦。

不過，北韓至今尚未公開上述衛星影像，因此無法證實北韓報導內容的真偽，以及目前北韓衛星技術的進展。

面對國際社會排山倒海的指責，北韓駐聯合國大使金成27日在紐約聯合國總部安理會緊急會議上反駁，「如今有5000顆以上的衛星正在繞著地球軌道轉，為什麼就只針對北韓發射衛星？」

聯合國安理會指控北韓運用彈道飛彈技術發射衛星。對此，金成反控，「不然美國發射衛星的時候，不是用彈道飛彈技術、而是使用投石器嗎？」