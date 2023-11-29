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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康稱當選後查潛艦國造　許淑華批：帶頭打擊國軍士氣

▲▼蔣萬安針對113年度市府施政計畫及113年度台北市總預算案歲入歲出暨附屬單位預算案財源及編製經過與詢答-許淑華。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨台北市議員、立委參選人許淑華。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜與副手趙少康主張當選後恢復特偵組，趙少康日前受訪時更表示，針對民眾黨競選總幹事黃珊珊關心潛艦國造案一事，如果國造潛艦小組召集人、黃珊珊的哥哥黃曙光坦蕩蕩，應該不怕被查。對此，民進黨台北市議員許淑華29日就在臉書大批，「作為台灣未來可能的副元首，怎麼會帶頭打擊國軍摧毀士氣？」

許淑華指出，趙少康主張恢復特偵組，第一案就是要查辦黃曙光主責的潛艦國造。對此，她大批，「趙少康是不是忘記自己已是副總統候選人，不是中廣的董事長在主持政論節目」，作為台灣未來可能的副元首，怎麼會帶頭打擊國軍摧毀士氣，請問未來還有誰敢盡心盡力幫國家做事？未來台灣國防自衛的實力又會變如何？

此外，許淑華提到，國民黨是一個很會推卸責任跟扣人帽子的政黨，他們把藍白破局的責任怪在黃珊珊頭上，甚至放出假消息說藍白會破局就是因為黃珊珊要保護自己的哥哥黃曙光，才會阻礙民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨合作。

許淑華坦言，自己跟黃珊珊認識很久，或許他們政治光譜不一樣，但他們不是會徇私舞弊的人，「今天黃珊珊捍衛的不是她哥哥黃曙光，而是一輩子為國家奉獻犧牲的參謀總長、海軍司令黃曙光將軍」，如果今天連忠貞愛國的退役將領都要成為國民黨惡鬥之下的犧牲者，未來台灣再也沒有願意為國做事的人。

許淑華也表示，趙少康既然主張恢復特偵組，不如先調查調查中廣賤賣案，她諷刺，「如今趙少康賴著臉皮死活不肯辭掉中廣董事長，是在害怕什麼，這難道不用重啟調查嗎，只需要還10億給政府嗎？」，當年國民黨可以賤賣中廣，未來國民黨也有可能賤賣台灣。

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