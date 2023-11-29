20歲歌手柯辰勳猝逝！反鎖倒臥員工廁所　飯店揭奪命關鍵5小時

▲歌手柯辰勳被發現在員工更衣室廁所猝死。（合成圖／翻攝柯辰勳粉專 ）

圖文／CTWANT

曾參加《超級紅人榜》的20歲歌手柯辰勳是礁溪長榮鳳凰酒店的員工，如今卻傳出猝逝在更衣室廁所。酒店今（29 ）日證實，柯辰勳27日凌晨被發現倒在廁所，送醫仍回天乏術；根據警方證實，是由心血管疾病引起。

柯辰勳臉書粉專28日突發文寫下，「我離開了！愛我的人，別為我難過，我去找佛跳牆啦，佛祖說我很可愛，小彌勒佛，公德圓滿」，由柯母向外界告知兒子已離世的消息；這也讓不少支持他的粉絲感到相當不捨且痛心。

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長榮鳳凰酒店今凌晨出面說明，柯辰勳到職未滿3個月，但是工作認真，26日當天工作至晚間10點，之後到員工餐廳用餐完畢後，約在31分前往更衣室；但是27日凌晨家屬仍等不到柯辰勳返家，於是急忙向警方報案。

警方與家屬於凌晨3點33分抵達酒店，由酒店人員配合一同巡查，到員工更衣室時，才發現柯辰勳反鎖在廁所。據警方表示，柯辰勳當下已經無呼吸心跳，送醫後於當天凌晨4點20分宣告急救無效。據警方28日初步相驗結果，推測應是為心血管疾病造成死亡，遺體已由家屬領回。

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