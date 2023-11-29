泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

記者邱晟軒／綜合報導



「美國泡麵達人」里納許（Hans Lienesch） 於20年前創立「THE RAMEN RATER」，自2002年已經品嘗過逾4650種泡麵，被譽為「泡麵之神」。里納許每年都會公布他心目中的前十名美味泡麵，日前（27日）公布「台灣10大泡麵／快煮麵（The Ramen Rater’s Top Ten Taiwanese Instant Noodles Of All Time 2024 Edition）」排行出爐，其中阿舍食堂「流星拌麵紅油擔擔」及老媽拌麵「黃金鵝油炸醬麵」分別榮獲冠亞軍。

里納許對於第一名的「阿舍食堂－流星拌麵紅油擔擔」給予高度評價，他對這款泡麵的驚喜之情溢於言表。特別值得一提的是，此款泡麵選用了特有的「流星麵」，質感獨特有嚼勁，搭配的醬汁恰到好處，不會過多的黑醋，也不會太多的四川花椒，呈現出極具美味、高級感的舒適風味。

對於第二名的「老媽拌麵－黃金鵝油炸醬麵」，里納許形容這款泡麵的麵條寬度與口感相得益彰，具有極佳的口感。而令人驚艷的是其獨特的醬汁，宛如包子餡料一般，兼具甜鹹之味，味道完美契合，令人沉醉其中，相當美味。

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《The Ramen Rater》評比2023台灣最佳泡麵／快煮麵排行：

第10名：漢來美食－「來拌麵：椒麻醬香」

▲漢來美食－「來拌麵：椒麻醬香」 。（圖／翻攝自The Ramen Rater）

第9名：老媽拌麵－「芥末堅果珍珠拌麵」

▲老媽拌麵－「芥末堅果珍珠拌麵」 。（圖／翻攝自The Ramen Rater）

第8名：小夫妻拌麵 － 「雞肉飯風味乾拌麵」

▲小夫妻拌麵 － 「雞肉飯風味乾拌麵」。（圖／翻攝自The Ramen Rater）

第7名：小廚師慢食麵 －「泰式綠咖哩雞」

▲小廚師慢食麵 －「泰式綠咖哩雞」。（圖／翻攝自The Ramen Rater）

第6名：面相館－「蒟蒻杯麵」

▲面相館－「蒟蒻杯麵」。（圖／翻攝自The Ramen Rater）

第5名：元鍋JOHN's－「蔥油香拌麵」

▲元鍋JOHN's－「蔥油香拌麵」。（圖／翻攝自The Ramen Rater）

第4名：阿舍食堂－「老饕半筋半肉牛肉麵」

▲阿舍食堂－「老饕半筋半肉牛肉麵」。（圖／翻攝自The Ramen Rater）

第3名：大拙匠人－「極上花雕雞腿麵」

▲大拙匠人－「極上花雕雞腿麵」。（圖／翻攝自The Ramen Rater）

第2名：老媽拌麵－「黃金鵝油炸醬麵」

▲老媽拌麵－「黃金鵝油炸醬麵」。（圖／翻攝自The Ramen Rater）

第1名：阿舍食堂－「流星拌麵紅油擔擔」

▲阿舍食堂－「流星拌麵紅油擔擔」。（圖／翻攝自The Ramen Rater）