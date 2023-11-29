迎2024年第一道曙光！台鐵推「郵輪式列車」跨年　23行程開賣

▲台鐵郵輪式列車推出冬季和春季共23條行程，最低3990元起。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

以陸地式郵輪運行、停泊車站為特色的台鐵「郵輪式列車」，推出冬季和春節23行程，優惠最低3990元起；為迎接2024年，「郵輪式列車」也推出跨年行程追2024第一道曙光，迎新年行程最低7千元起。

台鐵郵輪式列車以「會等人的火車」規劃鐵道慢旅，主打食宿行遊全包式行程，全程領隊帶隊深度探訪景點，台鐵「郵輪式列車」冬季和春節行程也出爐，自今年12月起至明年3月，合作廠商易遊網旅行社規劃23支包括跨年、春節、賞花季等行程。

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由於2024年將至，瞄準瘋跨年迎曙光商機，台鐵也推出多個跨年行程，「花蓮．跨年元旦東海岸．豆腐乳釀製體驗」2天1夜優惠最低7千元起，12月31日出發，2024年元旦在七星潭迎首道曙光；「跨年元旦東海岸.太魯閣九曲洞」2天1夜，最低8900元起，12月31日北部出發，元旦在七星潭迎曙光。

▲台鐵跨年郵輪式列車將在七星潭迎2024年第一道曙光。（圖／台鐵）

另外年底冬季行程也推出12月23日北部出發「花蓮．水岸童話星巴克．海天一線外澳站2日」，踩點全新開幕擁絕美湖畔的童話咖啡館，最低3990元起。

台鐵局表示，「郵輪式列車」停泊秘境小站及慢行特色區段，帶旅客輕鬆遊台灣，欣賞鐵道山海風光，「郵輪式列車」也會提供限定口味台鐵便當，即日起至12月30日預訂今年出發行程享限時優惠，12月18日前預訂明年出發行程則享早鳥優惠。

▼台鐵郵輪式列車提供限定口味台鐵便當。（圖／台鐵）