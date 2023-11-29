5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

▲5生肖跨年前翻轉財運。圖為台北101跨年焰火秀。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師分享，生肖屬「兔、馬、雞、虎、鼠」跨年前財運還能翻轉。

TOP 5：鼠－創意收入

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跨年前老鼠在財務收入上會有所突破，儘管有可能需要做些改變，若是能運用不同的創意或思維，尤其是獨特的觀點，像是平時就有金融方面的投資，不妨將你的創意發揮在投資策略或財務管理上，更有機會讓財務收入變得更多，特別是從意想不到的來源中獲得金錢。

TOP 4：虎－穩定成長

老虎跨年前最好以財務的安全及持久性來做考量，像是更努力工作或加班，這時經濟收入將更豐盛，雖然辛苦卻是最實際的。

投資或創業方面，金錢的敏銳度會變得更為敏感，能很快對市場做出反應，帶來更多潛在的合作夥伴、投資者或客戶，相對的在金錢收入上，可帶來更穩定成長及更多收入來源。

TOP 3：雞－積極主動

屬雞的人跨年前將更為有自信，對金錢的追求也更熱情主動，甚至能因為優秀領導表現，帶來更好的財務關係。靠業績來賺取獎金的，會勇於追求高報酬的機會，積極態度和自我推銷的能力，能贏得更高的薪資、獎金或報酬。

出色的活力及熱情讓事業有出色的表現，有助於激勵和指導他人，也讓自己有晉升機會、更高的職位和相應的財務回報。此外，喜愛追求享受的生活，從事奢侈品行業者能從中獲得更多的金錢回報。

TOP 2：馬－多元收入

屬馬的人會有更良好的溝通能力，能將自己的聰明與機智展現在金錢方面。口才和溝通能力可能使你在商業和交流方面表現出色，能夠說服他人接受你的觀點，或達成利益互惠的交易，可能為你帶來更多的商業合作機會和財務上的成功。

在投資方面，你的好奇心和求知慾望充分表現在新興行業、科技或資訊領域，能很快抓住市場趨勢和機會，能為你帶來投資或創業方面的好運，更有機會創造多元化的收入來源。

TOP 1：兔－形象良好

兔子不因為過去舊有的想法及模式干擾，可望做出更多另類的創舉，對事情做出反向思考，展現出突破性的新創意，特別是在新興行業或冷門行業中，可得到不少的經濟利益。只要再將你務實及刻苦耐勞的個性好好落實，將能享受穩定且持續性的財務收益跟福利。

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