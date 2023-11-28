台鐵公司「從業人員待遇」草案曝！月薪最低3萬起　工會不同意

▲台鐵明年公司化後，將招募首批從業人員。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明年元旦公司化，屆時將面臨1300人離退潮，台鐵公司明年也會招募首批無公務員資格的「從業人員」，從業人員待遇草案也曝光，依職等薪級不同，最低起薪2.8萬元起，加上職務薪，最低月薪3萬起跳，不過台鐵企業工會表示，草案薪資結構太低，將持續協商。台鐵局則表示，從業人員薪資尚未定案。

台鐵明年轉型國營公司後，未來新招募人員都將是無公務員資格的「從業人員」，公司化後新員工待遇草案也曝光，職等最低的新進人員基本薪為2.8萬元，另還有職務薪，加總最低月薪約3萬起跳，另晉升薪級最高基本薪上看8.6萬，主管職務薪從7840元到2萬2330元不等，非主管職務薪從2320到7570元不等。

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台鐵企業工會秘書吳長智表示，台鐵改制公司化後，要有誘因才能吸引人才，台鐵聲稱加上4.4個月年終獎金後，從業人員薪資會超過公務員資格的資位人員，但事實上談年終獎金不切實際，外界看的是薪資。

吳長智強調，尤其是未來招募司機員從業人員，起薪比現在還低，月薪3萬多元，門檻和複雜度卻高，還要會操作不同車種，用這樣的薪水如何吸引人才加入台鐵，應要比照現行高員級4.9萬起薪或高考起薪，才能招募一定水準人才。

▲台鐵從業人員待遇草案曝光，台鐵局稱僅是研擬過程資料，尚在修改還未定案。（圖／讀者提供）

台鐵企業工會也指出，不僅是司機員，包括電務、工務、車輛維修等臨軌關鍵人力，都應該比照高員級和高考起薪招募從業人員，薪級拉高才能吸引人才，該草案看過後，大家都無法接受，工會合理懷疑台鐵公司要用低薪取代高薪，降低人事成本，人不安怎麼平安，其中司機員薪資水平降了3到4階，工會要求臨軌電、工務和車輛關鍵維修人力以及司機員薪資水平要拉高，將持續與台鐵局協商。

對此，台鐵局表示，相關從業人員待遇表係為研議過程中的資料，目前尚在評估修改中，未定案，如何增加轉任從業人員的誘因，持續在評估研議中。

至於未來招募從業人員計畫，台鐵局表示，目前已在進行前置作業中，將俟從業人員相關法規董事會通過後，依據各單位所提需求，加速辦理招募作業，並以基層員工為主。