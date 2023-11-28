被軌道耽誤的便當店！台鐵鐵路便當節奪「台灣活動卓越獎」　

▲台鐵鐵路便當節奪「台灣活動卓越獎」銀質獎。（圖／台鐵局）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今年舉辦「2023第八屆鐵路便當節」，邀請國內外知名鐵道和便當業者參加，採線上或現下創新活動行銷，奪「第十屆台灣活動卓越獎-品牌行銷活動」銀質獎，台鐵局表示，明年台鐵公司化後，明年6月將擴大舉辦「2024第九屆鐵路便當節」。

台鐵「2023第八屆鐵路便當節」，採有別於傳統行銷手法，運用創新方式以建立、傳播行銷品牌，辦理線上on-line或線下off-line活動，獲「第十屆台灣活動卓越獎-品牌行銷活動」銀質獎。

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台鐵局附業營運中心總經理古時彥受獎時表示，台鐵局將持續辦理「鐵路便當節」，以便當為活動主軸，串聯地方政府及國內外異業結盟，達品牌擴散效益及共創鐵道經濟。

▲台鐵鐵路便當節奪「台灣活動卓越獎」銀質獎。（圖／台鐵局）

由於台鐵明(113)年將改制為「國營臺灣鐵路股份有限公司」，台鐵局表示，為展現擴大營運版圖之企圖心，「2024第九屆鐵路便當節」於明(113)年6月7日至6月10日舉辦，將藉由展場範圍走出中島大廳、擴及台˙北車站1樓全區。

台鐵表示，明年鐵路便當節將廣大邀請國內外知名鐵道、便當業者及更多元之廠商型態參與，以便當會友，透過多元業者經營交流擷取所長，利於拓展附屬事業經營版圖之佈局。