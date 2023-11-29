藍軍的氣回來了！鍾小平爆：內參民調「一定投票」侯康贏賴蕭3%

▲2024總統大選由賴清德對戰侯友宜、柯文哲。（合成圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

2024年總統大選上演三腳督戲碼，對此，國民黨台北市立委參選人、北市議員鍾小平爆料，根據國民黨內參民調，「一定會去投票的人」當中，侯友宜、趙少康配贏賴清德、蕭美琴3%，「現在我們是50歲幾乎贏到100歲，這些人最愛投票。」

鍾小平28日在《新聞面對面》政論節目提到，藍軍的氣回來了，「我先爆一個小料」，國民黨智庫做的內參民調，侯友宜大概輸賴清德2%、贏柯文哲7%，「可是我們追問了一題」，詢問「一定去投票」或「可能投票」，可能投票就不要算了，因很可能不投票嘛。

鍾小平說，「在一定去投票」的人裡面，侯康配倒贏賴蕭配3%，因賴蕭配大概拿4成30-39歲的票，侯康配拿大約10%，「那年紀越大越愛投票，這是基本常識，現在我們是50歲幾乎贏到100歲，這些人最愛投票」；且根據統計，台灣50歲以上投票人口占55%，「這場選舉，我認為勝率不只一半。」

而《ETtoday民調雲》25日公布的最新民調，賴蕭配以34.8%的支持度排名第一；侯友宜在提名趙少康為副手後，聲勢上漲，侯康配支持度衝破3成，以32.5%位居第二；柯文哲、吳欣盈則以21.2%落後。