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社會 社會焦點 保障人權

嫌嫖客太粗暴拒服務　應召女遭掐脖性侵裸奔逃命！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台中楊姓男子2022年6月透過應召站媒介與小花（化名）進行性交易，過程中卻因為太過粗暴遭拒絕，他一氣之下竟掐脖性侵、拍攝裸照；完事之後小花找到脫逃機會，顧不得自己全身赤裸，趕緊開門逃跑並報警，結果楊男還與獲報前來的警員發生衝突。楊男二審被依加重強制性交罪、加重妨害公務罪各判處有期徒刑8年、6個月，案件上訴至最高法院，日前被法官裁定駁回，全案確定。

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲楊男因為動作粗暴被小花拒絕服務，竟施暴性侵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，楊男2022年6月5日透過應召站媒介，花費5700元與小花進行性交易，前往小花租屋處辦事時，卻因為動作過於粗暴遭拒絕服務，小花甚至想打電話向其他人求助，他一氣之下上前搶走手機並徒手掐住脖子。

小花嚇得趕緊道歉求饒，躲到廁所仍遭施暴，不得已只好聽命行事，結果慘遭性侵、強拍裸照，完事之後，她趁楊男不注意，不顧自己全身赤裸趕緊奪門而出，一路跑到附近的洗衣店求助報警。當時小花詢問路人「有沒有衣服可以穿」，沒想到楊男竟然追了上來，她趕緊抓起洗衣籃反擊，對方才離去。

然而，楊男並未走遠，他開車在小花的住處附近徘徊，一度與獲報前來處理的警員發生衝突，他開車衝撞警員之後便加速逃離現場。楊男一審被依加重強制性交罪、加重妨害公務罪判刑，後來他拿出6萬元與小花和解，另外拿出1萬2000元與警員達成調解，二審被改判處有期徒刑8年、6個月，僅加重妨害公務的部分（6個月）可易科罰金18萬元。

案件繼續上訴至最高法院，雖然楊男離開時拿走小花放有1萬8000元的皮夾和iPad，但法官認為他拿到財物之後沒有馬上逃離，不像是故意要強盜財物，因此強盜部分沒有成罪，加上二審認事用法沒有違誤，最終裁定駁回上訴，全案確定。

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