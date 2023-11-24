退役軍官吸收現役軍官「為祖國效力」　判刑12年半定讞

▲最高法院將金門共諜邵維強案判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

退役上尉邵維強，被大陸情報單位吸收後，在金門地區以旅行社為據點，吸收現役軍官。其中陸軍步訓部上校主任向德恩遭吸收後，更簽署「為祖國效力」的誓言書。最高法院審理後，將邵維強判處有期徒刑12年6月定讞。

判決指出，邵維強退役後，在金門地區開設旅社，另外也擔任電視台駐地記者。不過他遭大陸情報單位吸收後，2002年起就開始積極在台發展共諜組織。其中最有名的，就是曾任金防部金門守備上校大隊長、裝甲第564旅副旅長、八軍團作戰處副處長的向德恩。

向德恩先前因為婚變，心情低落，邵維強趁虛而入，2人相談甚歡，向德恩竟然答應邵維強要求，簽署：「支持兩岸和平統一，未來也會在自己的工作崗位上盡力為祖國為組織效力，早日完成和平統一神聖光榮的使命」內容的誓約書。而且2人還持誓約書開心合影，向德恩當下也提供「陸軍裝甲五六四旅上校戰訓副旅長向德恩」的名片，讓邵維強覆命。之後向德恩每個月領取4萬元酬勞，最後到案發之際，總計領走56萬元。全案爆發後，檢調單位逮捕邵維強、向德恩，並提起公訴。

檢方另外查出邵維強也經營地下匯兌，總計2016年初到2022年2月遭逮捕後，經手超過9千萬新台幣，這部分一併起訴。邵維強一審遭重判15年，上訴二審後改判12年6月。全案再上訴最高法院，最高法院24日駁回上訴定讞。至於向德恩一二審均遭判刑7年6月，目前上訴最高法院審理中。