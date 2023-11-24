　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

退役軍官吸收現役軍官「為祖國效力」　判刑12年半定讞

▲▼最高法院外觀,最高法院示意圖,最高法院2023年新外觀。（圖／記者吳銘峯攝）

最高法院將金門共諜邵維強案判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

退役上尉邵維強，被大陸情報單位吸收後，在金門地區以旅行社為據點，吸收現役軍官。其中陸軍步訓部上校主任向德恩遭吸收後，更簽署「為祖國效力」的誓言書。最高法院審理後，將邵維強判處有期徒刑12年6月定讞。

判決指出，邵維強退役後，在金門地區開設旅社，另外也擔任電視台駐地記者。不過他遭大陸情報單位吸收後，2002年起就開始積極在台發展共諜組織。其中最有名的，就是曾任金防部金門守備上校大隊長、裝甲第564旅副旅長、八軍團作戰處副處長的向德恩。

向德恩先前因為婚變，心情低落，邵維強趁虛而入，2人相談甚歡，向德恩竟然答應邵維強要求，簽署：「支持兩岸和平統一，未來也會在自己的工作崗位上盡力為祖國為組織效力，早日完成和平統一神聖光榮的使命」內容的誓約書。而且2人還持誓約書開心合影，向德恩當下也提供「陸軍裝甲五六四旅上校戰訓副旅長向德恩」的名片，讓邵維強覆命。之後向德恩每個月領取4萬元酬勞，最後到案發之際，總計領走56萬元。全案爆發後，檢調單位逮捕邵維強、向德恩，並提起公訴。

檢方另外查出邵維強也經營地下匯兌，總計2016年初到2022年2月遭逮捕後，經手超過9千萬新台幣，這部分一併起訴。邵維強一審遭重判15年，上訴二審後改判12年6月。全案再上訴最高法院，最高法院24日駁回上訴定讞。至於向德恩一二審均遭判刑7年6月，目前上訴最高法院審理中。

ET快訊
快訊／全聯開出千萬發票！　買飲料就中獎
吳佩慈未婚夫被判定「犯罪集團首腦」！　阿姨判刑8年6個月
7小時「馬拉松式性愛」累垮賣淫妹！　澳男撒12萬狂歡
千萬保時捷毀了！　台7線自撞滾2圈
快訊／亞錦賽大巨蛋中韓戰加開觀眾席　後天公布第二波售票資訊
快訊／大陸爆「多重病原」疫情！　疾管署宣布：即起機場戒備
北市府徵才！　月薪最高可達70K

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網路投資被騙160萬！他出招反擊　500萬為誘逮車手「還全程錄影」

千萬保時捷毀了！台7線自撞滾2圈　車頭爛毀…亮藍烤漆全刮花

屏東恐怖吉普車「慢速飄移」幼童手握方向盤　警：最高可罰3000

結局大反轉！遭獄友抹乳液蹭肛提告　受刑人驚曝：將共組家庭

山友攀爬瑪家涼山瀑布頭暈　屏東消防救援...背他下山送醫

男子公園睡夢中被砍！廁所清洗傷口　洗手台滿是血...民眾嚇壞

屏東恐怖吉普車「慢速飄移」！他超車驚見幼童手握方向盤：太誇張

打工男不敢看警察！猛灌「阿比」　突然拔腿狂逃....原來是通緝犯

高雄婦闖紅燈「斑馬線上被撞死」　車速過快！機車騎士判刑7月

金門岸巡基層安檢遭嗆聲！私梟恫「出門小心」　金馬澎分署要查了

準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

53歲張秀卿停經半年「又見紅」：積極做人！　翁立友嫩妻超神祕..龍千玉認證「很美」

「魯蛇教練＋世界最爛球隊」逆天改命？　《下一球，勝利》比贏球更重要的事

客戶自通水管「整根卡管內」　業者嘆：搞成這樣花更多錢

郭書瑤弟捲共諜案..嘆「姊姊好難當」　Sandy提「交換弟弟」她：千萬不要XD

2歲娃不允許媽媽抱爸爸　聽到把拔不是她的秒爆哭

網路投資被騙160萬！他出招反擊　500萬為誘逮車手「還全程錄影」

千萬保時捷毀了！台7線自撞滾2圈　車頭爛毀…亮藍烤漆全刮花

屏東恐怖吉普車「慢速飄移」幼童手握方向盤　警：最高可罰3000

結局大反轉！遭獄友抹乳液蹭肛提告　受刑人驚曝：將共組家庭

山友攀爬瑪家涼山瀑布頭暈　屏東消防救援...背他下山送醫

男子公園睡夢中被砍！廁所清洗傷口　洗手台滿是血...民眾嚇壞

屏東恐怖吉普車「慢速飄移」！他超車驚見幼童手握方向盤：太誇張

打工男不敢看警察！猛灌「阿比」　突然拔腿狂逃....原來是通緝犯

高雄婦闖紅燈「斑馬線上被撞死」　車速過快！機車騎士判刑7月

金門岸巡基層安檢遭嗆聲！私梟恫「出門小心」　金馬澎分署要查了

PLG爆衝突！國王門神牧倫斯槓上盧峻翔互推怒吼　林書豪忙安撫

快訊／全聯開出千萬發票！只花53元買飲料就中獎　幸運門市曝光

台南市舉行日本日活動交流　黃偉哲感謝日系企業齊聚投資台南

吳佩慈未婚夫被法院判定「犯罪集團首腦」！　阿姨遭判刑8年6個月

金正恩4天跑3趟航太局　用自家衛星查看「夏威夷、關島」美軍基地

疫情入手紅線捷運宅「增值1358萬」　在地點名下個大賺社區

周末好去處！高雄「打狗書活節」登場　看書兼逛50家文創市集

多人受困！巴基斯坦購物中心大火「10死22傷」　濃煙竄天畫面曝

台南市文物協會會員收藏展剪綵　黃偉哲：歡迎民眾欣賞

網路投資被騙160萬！他出招反擊　500萬為誘逮車手「還全程錄影」

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

新北女應徵家庭打掃　進門慘遭「綑綁性侵」

酒商遭剁雙掌丟河中　主嫌賠700萬和解

國1北上凌晨3車追撞1死　疑精神不濟釀禍

台北第一凶宅連4起墜樓　警方出手了

19歲打工仔撞爛帕拉梅拉！驚人維修費曝

快訊／高雄清晨2車對撞！1人無心跳命危

即／酒駕自撞摔南橫水溝　騎士不治

他找工作謊報經歷　公司追討19萬工資

桃園獨居女失聯　員警上門見她裸身倒浴室

錦新大樓墜3人「2人掉建地」工人無奈

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

快訊／新北死亡車禍！計程車司機亡

女菜鳥扮往生者　禮儀師「教穿壽衣」指侵得逞

童公園玩耍被怪阿北抱住　母狂吼放下

更多熱門

相關新聞

林錫山貪污案全定讞　將執行13年8月

林錫山貪污案全定讞　將執行13年8月

立法院前秘書長林錫山犯下多起貪污案件，並有2.4億不明財產。案件陸續定讞後，總計共有11起案件分別遭判刑4年8月到7年不等的刑期。檢方向高等法院聲請定應執行刑，高院日前裁定，林錫山需發監執行13年8月。

國道警性侵多名少年　二審判8年4月

國道警性侵多名少年　二審判8年4月

鄭文逸遭電子監控　抗告駁回

鄭文逸遭電子監控　抗告駁回

「蘆竹王陽明」偷拍犯多罪　裁定入監13年

「蘆竹王陽明」偷拍犯多罪　裁定入監13年

檢察總長帶基檢檢察長　電台宣導反賄選

檢察總長帶基檢檢察長　電台宣導反賄選

關鍵字：

法律人權不抵抗軍官上尉最高法院三審共諜

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

YTR「最近紅什麼」宣布解散！

一堆人穿洞洞鞋配長襪！過來人曝超爽原因

統一發票9、10月中獎號碼出爐

科技公司突改制「周休3日」！老闆：薪水不變

月經遲到…找男友「通一下」就好？一票妹子狂點頭

桶箍是什麼意思？答案揭曉

專櫃正品「全被日海關丟掉」 水兒：好想哭

手搖飲「珍奶買1送1」今天限定喝

網紅FerFer痛哭宣布分手！

劈腿2位數護理師逼墮胎！10人訊息曝

專櫃試妝「上網買」！她提1白目問題　惹怒櫃姐

新北女應徵家庭打掃　進門慘遭「綑綁性侵」

李善均開撩女室長「出軌音檔外流」：超喜歡妳知道嗎

酒商遭剁雙掌丟河中　主嫌賠700萬和解

柯文哲衝臉書致謝：我們一定會贏！　郭台銘秒回「1符號」

更多

最夯影音

更多
準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞

準影帝們互推C位：你出道比較早！　許光漢誤會吳慷仁「女兒」嚇壞
國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

國中女兒在學校被罵「X子」　媽霸氣通知師：會帶律師談

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

加滿租賃車再「當街揩油」　男辯不知犯法：網上學的

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

客飆「眼底星空」激似原唱　店員超享受：上班還能養耳

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

郭董訂「君悅2538房」爆紅　一晚18萬！奢華內部照曝光

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面