同濟會捐款華山基金會服務經費　人瑞退休校長現身支持

▲▼ 華山基金會攜手嘉義國際同濟會服務獨老 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

華山基金會28日舉辦「歲末寒冬送暖 攜童伴老捐年菜」活動，嘉義新港鄉文昌國小學生與華山服務的蔡阿公大秀才藝、攜手種樹，跨世代交流相傳，嘉義市嘉義國際同濟會也挺身支持，認助137,500元愛心年菜服務經費。

▲ 嘉義國際同濟會捐款華山基金會服務經費。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市嘉義國際同濟會第4年支持華山募集愛心年菜服務經費，捐贈活動於新港鄉文昌國小舉行，嘉義市嘉義國際同濟會徐文昭會長及其他友會、澎嘉南區區主席王秀絨、新港鄉葉孟龍鄉長、太保市鄭淑分市長、陳文忠議員服務團隊、林岱杰議員助理等到場支持。現場準備大支票由徐文昭會長代表捐贈。

39年前文昌國小代理校長－百歲人瑞蔡阿公也特別受邀到賞，縱身教育界47年，桃李滿天下的他特別返校分享百年人生，現場賴英杰校長與徐文昭會長陪同蔡阿公揮毫寫下「平安」和「吉祥」的吉祥話；在校生－直笛隊與國樂社則展現精采懷舊歌曲。最後國小學童與爺爺、奶奶合力種下蘊含「愛」的植栽，期待未來開枝散葉、生生不息的力量。

嘉義市嘉義國際同濟會徐文昭會長表示，國際同濟會的宗旨本來就是照顧兒童、關懷弱勢社區的族群，希望這些弱勢的族群老人可以得到關懷，每年會兄會姐義不容辭協助華山募集孤老年菜，因為對的事就是要繼續傳承下去，取之於社會用之於社會，看到這些阿公阿嬤們的笑容，就知道我們的付出是值得的，也希望拋磚引玉，呼籲社會各界助孤老一份溫飽。