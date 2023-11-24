河南救護車竟成「運毒車」！　嫌犯稱：臨檢都暢行無阻

▲河南救護車成「運毒車」，因「暢行無阻」而被嫌犯看上。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

河南檢察機關昨（23）日公布一起救護車載多人跨省買毒的案件。嫌犯王姓男子被逮捕時稱，「已經是第三次搭救護車去買毒了。」檢方經審理後表示，救護車司機代姓男子為「賺外快」才私下接此工作，而醫院方則說明代姓男子並非醫院員工，救護車也屬代姓男子所有，並不知曉此事。

▲仁濟醫院聲明，代姓司機並非醫院職員，醫院並不知曉此事。（圖／翻攝自微博）

據《極目新聞》報導，11月23日，根據檢察日報正義網報道，2022年5月在河南一高速公路出口，一輛救護車被攔下，車上的「癮君子」王姓男子被員警抓獲，並從其身上搜到毒品約50克，王姓男子稱，這是他第三次坐救護車去濮陽買毒。

王姓男子表示，「救護車比較方便，聽說臨檢也不攔，就經人介紹找到了代姓司機。」據悉，每完成一單，他就會支付代姓司機1000元至1500元的車費（人民幣，下同，約台幣4485元至6727元）。

▲涉事救護車為代姓司機所有。（圖／翻攝自微博）

報導指出，透過監視器畫面，僅一年間，代姓司機開著這輛救護車跨市區320餘次，跨省40餘次。而醫院出勤紀錄顯示，他真正執行醫院的救護任務次數僅個位數。代姓司機則表示，賺外快期間從未遭遇任何臨檢，基本上暢行無阻。

檢方也調查出，涉事救護車隸屬於仁濟醫院。仁濟醫院副院長韓明表示，「疫情期間，代姓司機自願出資購買車輛，而車輛的維修人員、實際使用者均是代姓司機本人，但他非醫院職員，這輛車大部分時間都是他自己使用。」