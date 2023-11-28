「這是廚房嗎？」計程車塞滿家當讓她嚇一跳　網狂猜原因：有故事

▲計程車上放了不少東西。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「這是進到別人家廚房了嗎？」一名女網友發文表示，日前她和姐妹叫了台計程車，結果坐進去後，卻見座椅上有很多鍋子，讓兩人又怕又擔心，不過出乎意料的是，車子裡卻不臭，還放了芳香劑。貼文曝光後，底下就有網友猜測，司機有可能是直接住在車上。

女網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，日前她和姐妹搭計程車時，被映入眼簾的一幕嚇了一跳，「這是進到別人家廚房了嗎？」當時兩人對看，選擇繼續坐著，沒人敢說要下車，但與此同時，她還是「超怕後面鍋子會不會掉下來砸到我們？超怕有蟑螂爬到我腳上」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，她之所以沒有下車，是因為覺得司機大哥講話輕聲細語、看起來不像壞人，且「所有家當都在車上，應該是有不得已的苦衷，起碼他還認真開車賺錢」。她也說，本以為車內會有異味，但不只不臭，司機還放了芳香劑，「所以若是你們有搭到這台車，也請給大哥一次機會吧」。

貼文曝光後，底下網友看法不一，「司機：請問要點餐嗎」、「善良的女生大加分」、「我也坐過，也沒有下車，想說忍一下就過去了」、「感覺有故事的司機，沒異味我可以接受」、「有故事的計程車」、「雖然辛苦，但是放到連前座都沒辦法坐，這個個人無法」、「尊重自己的職業，就不會出現這樣的環境」。

其中也有網友則猜測，「以車為家」、「可能沒有房子，住在車上生活」、「也許是辛苦的人，不然誰想這樣呢」、「可能真的以車為家」、「八成沒有住的地方，以車為家」、「以車為家，非常辛苦」、「他應該住在車上，以車為家」。