搭小黃「一上高架就沒油」！倒楣孩子錯過比賽　還要幫運將推車

記者柯振中／綜合報導

遇到這種情況，大家會怎麼選擇？不過，一名父親近日爆料，孩子25日要去比賽，於是搭乘計程車趕往現場，沒想到半路計程車拋錨，導致孩子錯過比賽，還要幫司機推車，離譜的情況讓他氣炸了。

這名父親在「爆料公社二社」指控，孩子25日為了趕上比賽，從板橋花市搭乘計程車，準備前往永和，沒想到才剛上64高架橋，計程車就沒油，導致司機只能下來推車。

而孩子為了向父母告知情況，於是錄下影片，同時也幫忙司機推車。而父親得知情況，也氣得痛罵，為何沒油還硬要載客，且司機推下交流道以後，也只擔心車子沒油，完全沒有協助處理孩子的交通問題，導致孩子就這樣錯過了比賽時間。

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▲孩子為了趕比賽搭計程車，結果一上高架橋就沒油，還要下來幫忙推車。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）



傻眼的情況在網路上發酵，有許網友留言痛罵，「好瞎喔」、「連自己的職業都不尊重」、「說個笑話，這叫職業駕駛人」、「應該停在路邊，叫警察來才對吧？拿生命開玩笑喔」、「我是覺得啦，忘記加油也太扯。」

不過，同樣有人認為，司機滿頭白髮，看起來年紀相當大，遇到這種情況，應該是先下車幫忙，而非坐在車上錄影、使喚司機，事後又上網爆料，這種行為十分不可取。

▲孩子為了趕比賽搭計程車，結果一上高架橋就沒油，還要下來幫忙推車。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）



對此，這名父親則再度解釋了一遍，當時妻子怕孩子錯過比賽時間，於是在板橋花市附近叫了計程車，沒想到一上高架橋就沒油，且錄完影片以後，孩子也立即下車幫忙推，等到下了交流道，孩子也不曉得自己人在哪裡，只能打電話與他視訊，透過身邊的建築物確認地點、再叫輛計程車，並沒有在車上當大爺、使喚司機的情況。