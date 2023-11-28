整夜載不了客！　滴滴司機還原當機情形：人車相距1952公里

▲有司機表示，因系統將他定位在別處，以致實際與客人的距離竟有1952公里遠。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸叫車系統龍頭「滴滴出行」昨（27）夜系統大當機，導致5億叫車族無法正常使用。有多位滴滴的司機還原事發當下，除了無法正常接單之外，定位系統也不準確。甚至有司機指出，好不容易成功接到單後，導航顯示與客人相距1952公里，車程要開23個小時。

據《閩南網》報導，當晚，一些網友反映，他們在使用滴滴出行APP叫車時，發現APP無法正常運作，地圖無法顯示。有的乘客雖然成功叫到了車，但卻無法被司機發現，因為APP顯示的乘客位置不正確。這些乘客只能原地等待，而司機則找不到他們。還有一些乘客表示，他們叫了車後，發現自己和車子的距離竟然超過了1000公里。

▲▼滴滴出行系統異常，影響司機們無法正常出車。（圖／翻攝自微博）

多名司機表示，無法正常點開「接單頁面、定位不準確、司機個人評價頁面、地圖、設定」等等，幾乎是無法出車的程度，即使接到了叫車單，也不一定能找到顧客。不少司機崩潰直呼，「這晚班上不了，還不如直接回家睡覺。」

今（28）早雖滴滴出行官方回應，目前已恢復，後續的車資折扣等將會一併結算賠償。不過有不少民眾及司機今天仍無法常使用。此次全面的功能癱瘓持續了接近12小時，也是近年來滴滴出行癱瘓時間最長的一次故障。業內人士估計，此事將會讓滴滴損失過千萬的訂單量和超4億的交易額。