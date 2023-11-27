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小黃等行人11秒仍挨罰　駕駛要包圍民進黨部抗議！選舉日擬罷工

▲▼不滿違停記點制度，計程車、遊覽車和貨車等職業駕駛赴交通部抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲近日有一名計程車駕駛已在路口等待路人11秒，路人遲遲不過馬路，最終反而是司機挨罰。（圖／記者李姿慧攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部提供道路交通安全規則罰鍰，汽機車不禮讓行讓最高可罰6000元，不過近日有一名計程車駕駛已在路口等待路人11秒，路人遲遲不過馬路，最終反而是司機挨罰。全國汽車駕駛人權益聯盟表示，交通部若是不出面協調處理，將發動抗議行動，預計12月中至民進黨部發起抗議，並將在明年1月13日選舉日罷工。

台南一名計程車駕駛，8月時在路口等了站在路旁的女行人11秒，發現她沒有要過還往後退，駕駛才起步通過，沒想到警察馬上出現開他未禮讓行人罰單。警方呼籲駕駛人，如遇到行人有禮讓情況，可選擇耐心等待，等行人通過，或是從距離行人多於3個枕木紋的地方通過，避免受罰。

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▲▼ 台南計程車 。（圖／翻攝自Facebook／●【爆怨公社】●）

▲台南計程車駕駛抱怨，他等了11秒女路人沒要過，通過後被警方開單。（圖／翻攝自Facebook／●【爆怨公社】●）

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，該車既然有按照規定停讓行人，且行人並沒有立即要過馬路的意願，當然可以去申訴，又不是沒有停止就衝過去，而且行人最後也退出斑馬線，如何判斷駕駛沒禮讓？開單的員警也真奇怪。

劉鴻樟表示，這樣的案例非常多，過去很多駕駛沒禮讓行人，如今新制法規上路後，大家都很遵守規定，像這樣的情況，都已經「停讓行人」甚至停等了11秒，最後在行人退後在斑馬線外，駕駛見狀行人沒有要通過的情況下，才往前開車，竟然就被舉發開罰？

▲全國職業駕駛將發起罷工。（圖／全國汽車駕駛人權益聯盟）

▲全國職業駕駛將發起罷工。（圖／全國汽車駕駛人權益聯盟）

劉鴻樟指出，警方執法莫名其妙，如果檢舉制度不修法會沒完沒了，全國職業駕駛將於12月中至民進黨部抗議，並於明年選舉日1月13日罷工，雙北可能有5、6萬輛計程車參與罷工。

劉鴻樟表示，交通部加重不禮讓行人罰鍰上限，造成所有駕駛人，無法正常工作，有些駕駛因為大量民眾頻繁檢舉，出現神經性緊張，還有司機因為這新制法規上路，造成憂鬱症狀產生，情緒不穩定。

劉鴻樟指出，全國社會造成對立不和諧的狀況，更有很多民眾及政府官員完全不清楚新法規上路後，已造成駕駛人的「行車地獄」嚴重影響到生計。

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關鍵字：

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