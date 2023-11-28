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社會 社會焦點 保障人權

長期被使喚生怨！小弟怒甩大哥一巴掌　潑8.5公升汽油點火害命

文／中央社

雲林縣黃姓男子與杜男有嫌隙，今年7月杜男要黃男到台中談判，黃男因新仇舊恨便帶著汽油與火柴赴約，雙方口角後對杜男縱火，造成杜男重傷死亡，檢方偵辦後依殺人罪嫌起訴。

依據檢方的起訴書指出，30歲黃男與38歲杜男為朋友關係，但2人早已積怨，民國112年7月24日上午，黃男在雲林縣要載母親就醫，但杜男臨時要黃男前往位於台中市南屯區的台中市政府警察局第四分局外碰面談判、協調債務，且要求「一定要到」。

黃男因不滿長期遭杜男使喚，且當天赴約就無法載母親就醫，因此心生怨恨，黃男先在雲林縣購買汽油11.9公升、水桶、火柴等物，隨即前往台中赴約。

▲▼不滿被當小弟使喚，連載母親看病也不准，雲林男子潑汽油點火洩濆。（圖／民眾提供，下同）

▲黃男不滿長期遭當小弟使喚，當天憤而帶著汽油、火柴赴約，朝杜男縱火，造成杜重傷死亡。（圖／民眾提供）

黃男與杜男在警局外碰面時，2人一言不合起口角，黃男將水桶內約8.5公升的汽油朝杜男潑灑，並對杜男打1巴掌後，隨即持火柴點燃，黃男犯案後立即搭車逃離現場。

警局內員警發現火光，立即通報消防局到場撲滅，並將杜男送醫救治，但杜男經搶救後仍傷重不治。警方在案發後，循線前往雲林縣將黃男逮捕，並依殺人、公共危險等罪嫌送辦。

台中地檢署偵辦後，依據證人證詞、現場監視器、驗屍報告等證據，日前將黃男依殺人等罪嫌起訴，全案並交由台中地院國民法官審理。

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