台中綠議員審文教預算開嗆！喊：再抹黑就提告　40校長集體怒退群

▲綠市議員不滿「再抹黑就提告」、「不是收回就沒事」，傳出有台中40校長不滿集體退群。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕日前痛批中央補助台中建設一毛都沒有、民進黨立委在睡覺等言論，引發台中市議員不滿，戰場延燒到市議會預算審查，其中文教委員會中決議，教育經費送大會審查。有海線退休校長在教育相關的Line群組中分享相關新聞，遭到群組內的市議員王立任嗆聲「再有抹黑行為將提告」，該名校長趕緊回收訊息，未料王又撂話「不是回收就沒事」，結果有40位校長退群表達立場。

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台中市長盧秀燕日前怒斥，台中市3大建設巨蛋、綠美圖、會展中心，中央1毛錢都沒給，質疑民進黨台中現任立委都在睡覺。一席話讓全台中市的民進黨立委炸鍋，戰火延燒到市議會。綠營市議員決定歲入有關「中央補助經費」暫時擱置，送大會討論，也要求盧秀燕在大會時道歉。

有海線退休校長在近500人群組中分享相關新聞，當中點名市議員王立任、江肇國等人擱置預算。對此，王立任認為該新聞是不實消息，直接在群組回擊，直言「事實是將歲出中央補助的部分送大會討論，而且教育文化委員會是共識決定，審議的會場，一致同意送大會討論，國民黨的議員也沒有意見！」

該名退休校長疑似見狀收回訊息，但王立任強調「如果再有抹黑行為及傳播不實消息，本人將會提告」、「我已經截圖了，不是收回就沒事！」

▲有群組成員發現，王立任也已經將提告、截圖等訊息收回。（圖／民眾提供）

事後多名校長都陸續退出群組，據群組內部成員透露，約莫40人退出，後來王立任也收回提告、截圖等訊息，而部分校長也重新加入群組。

記者去電王立任，王立任無奈表示，當初小組一致通過，歲入部份送大會討論，也應該要讓市長說明，而且歲出一毛都沒有刪除。王立任強調，該群組有近500人，屬於聯誼性質的群組，當中並非都是校長，而且成員要不要退群，他無法干預，但該名校長貼出的文章點名他與另外市議員江肇國擱置預算就是不實消息，沒有查證就亂傳！

至於為何收回提告訊息？王立任表示，事後該名校長也在群組公開道歉，所以他收回訊息，也有沒有要提告。