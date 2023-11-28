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業者承租學產地竟擬蓋宮廟　南投縣府：教育部終止租約就撤照

▲草屯新豐里國有學產地將蓋廟宇，南投縣政府已轉陳主管機關教育部審慎評估考量。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲草屯新豐里國有學產地將蓋廟宇，南投縣政府已轉陳主管機關教育部審慎評估考量。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮新豐里一處屬教育部經管的國有學產地，經民間資產管理公司承租後，卻將用以興建寺廟「紫受宮」，引起附近民眾抗議和縣議員蔡銘軒關切；南投縣政府表示，已轉請教育部審慎評估該租約之合宜性，以及是否有違反相關規定情事，強調只要教部終止租約，就會立即撤銷該建造執照。

身兼立委候選人的蔡銘軒26日在新豐里活動中心召開記者會，立委羅美玲及縣議員廖梓佑也都派員到場關心此案，指出該地區為土地重劃區、原規劃屬住宅用地，目前周邊興辦建築物作為住家者高達7、8成，如興建寺廟，平時燒香燒金產生的異味與灰煙，以及遶境、法會、祭祀活動引發的噪音，勢必影響周邊生活安寧、環境和交通,對生活環境有形的影響，但紫受宮不顧里民反對，堅持在社區內建造高達26.5公尺的廟宇，「誰希望家前面是廟，每天都有人對你拜拜？」

▲▼地方居民組成自救會，阻止在住宅區學產地興建宮廟。（圖／蔡銘軒競選團隊提供）

▲▼地方居民組成自救會，阻止在住宅區學產地興建宮廟。（圖／蔡銘軒競選團隊提供）

▲民間資產管理公司承租草屯鎮新豐段2055地號國有學產地後擬興建寺廟，引發地方居民抗議。（圖／蔡銘軒競選團隊提供）

▲民間資產管理公司承租草屯鎮新豐段2055地號國有學產地後擬興建寺廟，引發地方居民抗議。（圖／蔡銘軒競選團隊提供）

蔡銘軒揭露，紫受宮在8月向縣政府提出申請，隔月（9月）便火速取得建照，經向教部及縣政府反映，得知此案依103年所訂之契約內容，並無規定廟宇不得興建，因此紫受宮為合法申請建照；但新豐里自救會於本月17日舉辦抗議活動時，前來與會的教部官員則回應就當初簽訂之內文，紫受宮與起造人及承租人並無關聯，顯然有違規轉讓或轉租、違反《學產不動產標租作業要點》相關規定的情形，呼籲教部應善盡地主之責，詳加調查紫受宮違反法規的情事。

▲草屯新豐里國有地將蓋廟宇，南投縣政府已轉陳主管機關教育部審慎評估考量。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯新豐里國有地擬蓋廟宇。（圖／南投縣政府提供）

蔡銘軒說，縣府、廟方及里民曾於17日自救會會議上達成共識：紫受宮待教部就此案再行審視並提出報告前會停止一切興建程序，怎料台電公司隔天便前往該地將重電安裝上去，藐視協商結論，他籲請教部及縣府再次慎審紫受宮於純住宅區興建是否合情合理，請教部依違反契約行為收回土地、停止錯誤政策，也請縣府依《非都市土地使用管制規則》規定發文要求停止動工；羅美玲也表示已發文至教部，請教育部儘快處理此案，讓當地居民能安心居住。

縣府建設處回應，該廟宇建築基地（新豐段2055地號土地）屬於農村重劃區內的乙種建築用地，是教育部管理的學產土地，由教育部和「水工弘運資產管理有限公司」簽訂租賃契約，並在111年7月6日出具土地使用權同意書，讓該公司辦理廟宇建物的建造執照申請；該處在接獲民眾陳情反對意見後，已多次轉陳教育部、審慎評估考量該租約是否合宜，以及是否已違反學產土地的租賃契約精神。

建設處也表示，教育部出具的本案土地使用權同意書，以及申請建造執照時，申請人都是「水工弘運」公司，但實際興建使用的卻是廟方「紫受宮」，有違反｢不得將租賃標的物轉租、轉借或以其他名義供第三人使用」規定之虞，該處也請教育部慎重檢視是否已構成終止租約條件，一旦終止租約、收回該土地使用權同意書，縣府就會撤銷建造執照。

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