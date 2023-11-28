昔太陽花戰友分道揚鑣　黃國昌、林昶佐重逢對彼此「尊重但難理解」

▲黃國昌回應林昶佐加入民進黨。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

2位時代力量前立委近日接力宣布投身他黨，黃國昌列民眾黨不分區立委名單、林昶佐加入民進黨，兩人今（28日）分別在立法院議場前、立法委員辦公大樓受訪，對於媒體追問改入他黨決定，雙方受訪時默契表示「尊重但難以理解」，而黃國昌受訪時，林昶佐也正好路過，對於媒體詢問會不會尷尬？林則笑稱不會。

對於加入民進黨決定，林昶佐今受訪時表示，講起來有一點複雜，決定要加入民進黨是在柯文哲說要重啟服貿時，自己蠻驚訝，服貿已經在台灣公共議題消失很久，一個過去因為反服貿運動得到政治前途的政治人物，卻突然說要重啟服貿，侯友宜也立刻跟進，自己有很大的感觸。

林昶佐坦言，幾個月前自己就想過，是不是跟在民進黨的戰友一起努力，不管是黃捷、吳崢、林亮君、賴品妤都已經加入，這個本來已經過時的題目又被重新炒作，10年前一起站出來阻擋的人現在也應該站在一起，幾個月前就想過，有人提醒當時入黨可能被誤解為要爭取不分區，所以調整一下時間。

有媒體追問，如何看待昔日太陽花戰友黃國昌加入民眾黨？林昶佐坦言，無法理解，（反服貿）是十多年來台灣人民努力方向，好不容易有一些成果。媒體也追問是否希望黃國昌「棄暗投民進黨」？林表示，理念光譜上堅定反服貿的政黨應該是民進黨比較符合，每個人做自己的選擇，對我來講這個選擇才是正確。

對於林昶佐的難以理解，黃國昌受訪時直言，若要講318，那請問兩岸協議監督條例在哪裡？請問反壟斷專法在哪裡？請問遊行保障法在哪？對於林昶佐個人言論，個人只能表示尊重，每個人都有選擇自己政治價值的自由，就像他也無法理解，為何林昶佐會選擇加入民進黨，一個這麼多承諾都跳票的民進黨。

黃國昌今日在立法院中興大樓受訪時也有一插曲，當時林昶佐剛好路過，對於媒體詢問會不會尷尬，林昶佐表示不會。至於黃國昌稱難以理解他加入民進黨，林坦言，很久沒有跟黃國昌聯絡。