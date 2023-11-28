侯友宜喊開放陸生來台就業　高嘉瑜點4衝擊：是在選中國國家主席？

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／畫面由侯競辦提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前喊話，當選將重啟服貿，並開放大量陸客、陸生來台就讀、就業，引起爭議。對此，民進黨立委高嘉瑜28日列出4點爭議，她指出，中國青年失業率創新高、平均月薪更不到台幣1.4萬，將衝擊我國就業市場，「侯友宜到底是在選台灣總統、還是選中國國家主席？」

對於侯友宜說當選後要大量開放陸生來台就業，高嘉瑜質疑，這到底是在選台灣總統、還是選中國國家主席？這實在太恐怖了，比重啟服貿還恐怖！

高嘉瑜列出四點爭議，第一、美其名曰是為了經濟、為了「發大財」，但現在對岸經濟慘澹、年輕人失業率20 %，開放陸生來台對經濟根本沒幫助，只是在幫中國解決高失業率問題。第二、中國全國平均月薪不到1.4萬台幣，讓陸生來台就業，不僅拉低台灣薪資水準、更會嚴重排擠我國年輕人就業市場。

高嘉瑜也點出，更重要的是，讓「對台灣有侵略敵意的國家」國民大量來台，真的不會造成國安破口？還是說國民黨的人，都像馬文君一樣恨不得癱瘓台灣國防力量？高強調，再如果陸生是傳播學院畢業，豈不讓他們去搶記者工作，進而可以去採訪各種秘辛，然後寫各種新聞輕易對國人進行認知作戰？

高嘉瑜表示，錯誤的政策比不做事更可怕；當國際上民主國家，都開始走向抗衡中國經貿整合、經濟滲透，國民黨卻選擇大開倒車，推出要重啟ECFA、服貿、貨貿的總統候選人，到底居心何在？背後代表的又是什麼？