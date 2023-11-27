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社會 社會焦點 保障人權

台中女偵查員值勤途中出車禍　開顱手術4小時轉加護病房觀察

記者白珈陽／台中報導

台中市太平警分局1名溫姓女警昨（26）日騎車出勤務時，與18歲賴姓男騎士發生碰撞，造成溫女頭部重創、賴男全身多處擦挫傷，詳細肇責由交通大隊鑑定釐清中。溫女昨到院時呈現重度昏迷，經長達約4小時的開顱手術，目前已在神經外科加護病房觀察，復原狀況尚算良好，但後續須有長時間的復健，分局長廖誌銘也特地到院關心同仁恢復情形。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲太平警分局前昨發生女偵查員與18歲騎士碰撞車禍。（圖／民眾提供）

溫姓女偵查員昨日上午10時36分，騎機車要前往台中市府在太平坪林森林公園舉辦的「市民野餐日」執行勤務，未料才剛騎出分局要在網狀標線左轉中山路一段，不慎與沿中山路一段往東平路方向直行的賴姓騎士發生碰撞。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲溫女從分局前出發準備左轉，與直行的賴男發生碰撞。（圖／民眾提供）

據查，溫女（30歲）2017年從警，於台中市刑大服務表現優異，2022年3月升職偵查員並調任到太平警分局至今，已婚，還未有孩子。

據了解，溫女昨天送至中國醫學大學附設醫院時重度昏迷，醫師診斷是右側外傷性顱內出血，緊急進行開顱手術，至昨下午3時許手術成功，轉送神經外科加護病房，因腦壓還未降至安全值，醫師給予麻醉鎮定使其昏睡，目前尚未清醒。

至於賴姓騎士，受到全身多處擦挫傷，被送往太平國軍總醫院救治，目前仍住院中，警方將待賴男傷勢好轉，再對他製作筆錄。

太平警分局長廖誌銘昨獲報同仁車禍重傷，十分擔心安危，立即趕赴醫院探視病情，後續將會持續協助關心；市警局多位警官也於今日上午前往探視溫女狀況。

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