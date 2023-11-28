陳其邁全力拉抬黃捷　陳美雅酸：除翻白眼只剩擋泥板可討論

▲陳其邁裝「黃捷擋泥板」騎車，網笑翻讚不輸郭富城，敲碗市長版。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄第六選區立委激戰，高雄市長陳其邁力挺民進黨立委參選人黃捷，在自己的社群po出兩人騎著「黃捷擋泥板」的機車影片，還跟上流行寫下「最怕看不見你的車尾燈」，不少網友笑說「代言不輸郭富城」。黃捷的對手，國民黨參選人陳美雅跟喜樂島參選人郭倍宏，也都針對這個議題做出回應。

藍營立委參選人陳美雅表示：「民進黨推出的候選人政績除了翻白眼只剩擋泥板可以討論，充滿政治鬥爭、派系衝突，再加上高雄今天（28日）又發生工安意外」，讓陳美雅質疑陳其邁心中也只有選舉，毫無人民，認為從他把對第六選區零貢獻的人硬是從鳳山塞到第六選區，對第六選區非常不尊重也是藐視民意」！

▲高雄市立委第六選區藍營參選人陳美雅回應，「除了翻白眼只剩擋泥板可以討論」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

喜樂島立委參選人郭倍宏則是在臉書以「把那個迷惑人心的黨忘了吧」為主題發文，「有人選舉不談政見，沒有主張議題，不是靠高雄市長陪玩狗，就是靠陳市長陪騎機車秀擋泥板，這樣就認為足以當高雄市的立法委員？是誰把這個執政黨寵成這樣？在這種環境下，談是非變得非常困難。難怪根據民調指出，台灣有65%的人希望政黨輪替。當我們所處的環境已經無法論事說理，爭是非變得很困難時，百姓遂決定用最簡單的方式-砍掉重練」，最後他強調，「把那個迷惑人心的黨忘了吧！候選人，才是重中之重」。

▲高雄市立委第六選區喜樂島參選人郭倍宏回應：把那個迷惑人心的黨忘了吧 。（圖／競選辦公室提供）

也難怪兩名同區參選人會同時間針對這個議題開轟，因為市長陳其邁在自己社群po出他跟黃捷的影片，不僅親自裝上黃捷擋泥板，還與黃捷騎著裝上擋泥板的機車上路，只見兩人默契十足、表情生動，短短20秒的內容，節奏輕巧活潑，讓網友笑說「兩位考慮代言機車嗎」、「邁邁不輸郭富城」、「超強擋泥板廣告」、「市長也可以出擋泥板嗎？」

黃捷說，很難得看到市長有這麼逗趣的時候，居然也這麼捧場她的擋泥板，讓她蠻開心。她說，其實是市長想到的點子，因為很多人跑去問市長怎麼買擋泥板，於是他提到乾脆我們拍個宣傳片，告訴大家怎麼買，他就不用一直代答，同時也一同呼籲大家重視交通安全，確保市民出入都能行車平安，才是最重要的。