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社會 社會焦點 保障人權

情牽28年「武俠情侶」翻臉！夏宗莉求藍文青分產6千萬...結果出爐

▲▼夏光莉。（圖／和展影視提供）

▲夏光莉請求剩餘財產分配6千餘萬元，二審再敗訴。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

動作電影明星情侶檔「俠女」夏光莉（本名夏宗莉）與「大俠」藍文青，交往同居28年分手，夏女提出訴訟，請求離婚剩餘財產分配6856萬元，她還親手撰寫文情並茂的訴狀，但一審駁回。夏女上訴二審，高等法院28日再度駁回。本案仍可上訴。

現年64歲的夏光莉，九十年代在《新白娘子傳奇》中成功的出演李碧蓮一角，之後與鄭少秋出演的《香帥傳奇》中飾演聖年公主，而後演出多部武俠電影。她之後與武俠電影演員藍文青相戀，進而同居28年。期間2人共同經營「藍寶寶麻辣火鍋店」，之後更跨足房地產事業，累積不少資產。

不過2人間遲未舉辦婚禮，2人16年前一起上電視節目時，公開表示夏女的命格不適合結婚，藍男當下也說，這一生只認定夏女為妻子，願與她一輩子同甘共苦、相依為命，待雙方80歲時，就會舉行世紀婚禮，將她娶進家門。不過夏女於2019年間發現藍男早就外遇，深感遭到背叛的夏女決定分手。

分手後夏女起訴指出，2人雖未結婚，但卻有著夫妻之實，對外也以夫妻形象露面，乃「事實上夫妻」；所以離婚之後，男方資產1億3712萬餘元，她主張依照剩餘財產分配請求的規定，要求分得一半6856萬餘元。一審法院審理後，以雙方並未有結婚的法定要件，因此並非離婚，不得主張剩餘財產分配，駁回夏女請求。夏女上訴第二審。

二審高等法院審理後，28日宣判。高院認為「2人總以夫妻般之恩愛狀態對外宣傳或接受訪問，外觀上與一般法律上夫妻無異。」此外藍男也多次表示，若夏女先過世，願意接受冥婚的方式，可見2人「係以結為夫妻之意思共同生活，雖不具法律上婚姻關係，但與法律上之婚姻配偶關係極為相似，應為事實上夫妻關係。」夏女應有剩餘財產分配請求權，可以請求分配剩餘財差額二分之一。

不過該請求權時效為2年。夏女2019年5月就分居，事實上夫妻關係已經結束，一直到2021年9月才對藍男提出訴訟，已經超過2年時效。故此，高院認為藍男以時效抗辯有理由，可拒絕給付，因此駁回夏女請求。

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