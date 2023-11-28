蔡尚樺爆秘戀T1林秉聖！交大男友「IG突發1圖」　版面仍留舊愛照片

▲兩人已退回朋友關係。（圖／翻攝自易鼐恩FB）



記者施怡妏／綜合報導

蔡尚樺和男友「交大仔仔」易鼐恩穩定交往11年，怎料日前被週刊拍到身旁是26歲T1球員林秉聖，近來又被發現疑似共創情侶小號，對此，經紀人證實她目前已經恢復單身狀態。前男友易鼐恩在IG發限動，貼出一張馬路街景照片，沒有寫下任何文字，IG版面也還留著蔡尚樺的照片。

易鼐恩13小時前在IG發限動，僅貼出一照馬路街景照，沒有寫下任何文字，雖然兩人在10月已經退回朋友關係，但易鼐恩的IG版面上仍留著蔡尚樺的照片。

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▲易鼐恩發限動。（圖／翻攝自易鼐恩IG）



據《TVBS》報導，網友發現蔡尚樺和林秉聖共同追蹤一個Instagram小號，且ID名稱是兩人名字的縮寫，中間以love連結，疑似交往中，而這也不是他們第一次傳出緋聞。蔡尚樺經紀人對此回應，蔡尚樺和易鼐恩10月已經退回朋友關係，後來有被其他人表達好感，目前都在觀察階段。

事實上，蔡尚樺9月18日在《全民星攻略》改版記者會中，就因為被週刊拍到和林秉聖的報導相關問題，澄清大家只是好朋友，「當天也有其他朋友也在，我男朋友跟他也是好朋友。」當時面對何時步入人生下一階段的問題時，也僅簡單回應，「希望再拿一座金鐘的時候。」

▼IG版面仍有蔡尚樺的照片。（圖／翻攝自易鼐恩IG）



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