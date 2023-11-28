柯文哲爆「2億美金求當副手」　黃暐瀚：介選有法律問題不能亂講

▲柯文哲接受《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲27日在廣播節目中自爆有國際騙子開價2億美金要他當副手，甚至還有人自稱是是美國國會助理，騙說在美國在台協會（AIT）主席打電話。對此，資深媒體人黃暐瀚28日表示，2億美金介選是有法律問題的，身為總統參選人，要注意議題設定，什麼該講什麼不講，都要與競選團隊推敲仔細，不能亂講，快想怎麼拉抬支持度與看好度比較重要，不要再講一些莫名其妙的話題了。

黃暐瀚表示，柯文哲登記參選之後的第一場媒體專訪，是去尹乃菁的《飛碟午餐》，訪談內容很精彩，但訪後所有媒體的焦點，都聚焦在「有掮客提議用2億美金，換柯文哲當副手」這個勁爆新聞上。

「這是柯文哲自己爆料的，所以到底是騙子？是掮客？是烏龍？是真有人想搓湯圓？還是外國勢力介選？」黃暐瀚質疑，但明明柯文哲自己都說了，卻沒有答案，且後來他有打電話去AIT問問這怎麼回事？那AIT的回應是什麼？羅森伯格真的要介入台灣大選嗎？不用想也知道不可能，既然知道這是「瘋話、笑話」，柯文哲拿出來在廣播節目裡面談幹嘛？更該追究的，是當初誰引薦這個美國國會助理到民眾黨遊說的？

黃暐瀚痛批，2億美金介選是有法律問題的，身為總統參選人，要注意議題設定，什麼該講什麼不講，都要與競選團隊推敲仔細，不能亂講，這樣天馬行空的話題，網路聲量是有了，但能轉化成支持度跟選票嗎？藍白分手之後，各大民調一致呈現柯盈配「有感下滑」，快想怎麼拉抬支持度與看好度比較重要，不要再講一些莫名其妙的話題了。