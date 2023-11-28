泡湯、游泳會感染菜花？泌尿醫揭「1條件」恐中鏢　4類人要注意

▲醫生指出去大眾池泡湯感染菜花風險較低，但若與帶有病毒的患者共用毛巾等行為會提高風險。（示意圖，Pakutaso）

圖文／鏡週刊

不少人喜歡泡湯，尤其天氣逐漸變冷，更常外出泡湯，但難免擔心到大眾池泡湯或游泳會不會被傳染到「菜花」？對此，泌尿科醫師表示，去大眾池泡湯或游泳較少直接接觸感染源，被傳染的機率很低，不過若是和帶有病毒的患者共用毛巾、盥洗用品等，那感染的機率就會大大提高。他提醒「4類人」要特別注意，可以透過接種疫苗、固定性伴侶等方式來預防。

忠孝喜月泌尿科診所院長廖奕安醫師在臉書粉專發文分享衛教，指出菜花的生長位置因性別而異，男性多數長在包皮、陰莖冠狀溝、龜頭、尿道口和陰囊；女性則會在大陰唇、小陰唇、子宮頸和陰道看到；另外也有可能長在恥骨上區域、肛門、嘴唇、口腔、鼻腔、舌頭和咽喉。

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廖奕安表示，容易長菜花的高危族群包括有多重性伴侶、與菜花感染者發生性關係、沒有採取安全措施的性行為（未戴保險套）和免疫力較弱的患者這4類人。

要如何預防菜花呢？廖奕安建議，首先可以接種三劑HPV九價疫苗，同時保持固定性伴侶，全程使用保險套是重要的預防步驟之一。此外，調整生活作息以提升免疫力，同時使用藥物增加對病毒的抵抗能力也是有效的預防手段。他強調，預防勝於治療，即使不幸感染，經過正確治療仍能解決問題。

▲去大眾池泡湯或游泳，會不會被傳染？（圖／翻攝自忠孝喜月泌尿科診所臉書）

針對網友的疑問，有人好奇「去大眾池泡湯或游泳會不會被傳染？」廖奕安進行解釋。他指出，到大眾池泡湯或游泳的感染風險相對較低，因為較少直接接觸感染源。然而，如果與帶有病毒的患者共用毛巾、衣物或盥洗用品，將會提高感染風險。因此，他建議在公共場所活動時，務必常以酒精清潔雙手，以減少接觸傳染的風險。

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