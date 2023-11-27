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2028勞保破產？侯友宜估「沒那麼快」　當選將開國是會議檢討

▲▼2023台灣經濟發展論壇八大工商團體邀請國民黨總統參選人侯友宜對談，闡述當選總統後台灣經濟發展的策略。（圖／記者湯興漢攝）

▲2023台灣經濟發展論壇八大工商團體邀請侯友宜對談。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（27）日出席2023台灣經濟發展論壇，針對勞健保財務問題，侯個人預估，勞保基金沒那麼快在2028年破產，但還是要未雨綢繆，因此若當選總統，他將召開國是會議重新探討勞保基金。同時，侯也要設立長照保險，並將醫療保健投資達到GDP的8%；他說，一旦達到8%，勞健保就不會倒。此外，侯也要每一季檢討移工政策，以因應變化迅速的產業需求，並建立移工外展平台統一調度。

侯友宜今出席2023台灣經濟發展論壇，中華民國商業總會常務理事王權宏提問稱，台灣高齡少子導致缺工，服務業疫情後遇上缺工潮，受到禁止外勞導致缺工嚴重，產業非常著急；同時勞健保將要破產或增加費率，但侯卻提65歲免健保費，對年輕人負擔最多，有嚴重相對剝奪感，連前衛生署長葉金川都反對，企業也反對提高外加成本，因此請教侯開放外勞、勞健保財務問題，若未來執政要如何解決？

侯友宜表示，缺工問題一、兩年前就看到了，政府開放外勞緩不濟急，就連自己到農業縣也看到缺工，年輕人回去青創的也不多。侯說，首先是本國勞工薪資要提高，要先把本國勞工照顧好，例如工業園區蓋勞工宅，只租不賣，他在新北做工業區立體化，做了七十幾個，都做得很好，裡頭托嬰、托幼，讓本國勞工願意回到職場，像是婦女生理假，也都盡量給予方便。

侯友宜說，增加外籍移工是迫切的需要，應成立移工外展平台，用調度、分類、訓練去管理跟統一調度，就可以解決很多問題。侯強調，移工政策快的話要每一季檢討。至於白領人才，侯則說要用很多彈性工時來吸引白領人才，越開放、越尊重、越重視福利，白領人才才會留下來。

至於勞健保，侯友宜表示勞保2028破產沒那麼快，但還是要未雨綢繆，現階段是用撥補來緩解財務問題，但要完全解決只是講大話。為此，侯打算召開國是會議，重新探討勞保基金。而健保問題，侯則認為主要是出在長照，要把健保改成長照保險，並開放外勞全責照顧，可以降低長輩負擔，讓醫院來管理就好了。

侯友宜強調，2025年會有1百萬65歲的失能長輩，「這才是負擔」，把他們照顧好，他們的家人才能回到職場，所以他才要把巴氏量表取消，綠營就趕緊跟進，而癌症基金也是沒多少錢，投資醫療保健是必要的，為何要達到GDP的8%，因為如果用到8%，勞健保就不會倒，有些貴的藥讓有錢人自己付，調整之後就有機會解決問題。

針對年輕人的相對剝奪感，侯友宜說，其實65歲免健保費有排富條款，而且很多長者的健保費是年輕人在出，所以免健保費也是在減輕年輕人的負擔。侯說，照顧年輕人最重要是國家減輕企業賦稅，企業幫員工加薪，營所稅扣抵多一點，甚至扣到220％。侯強調，讓年輕人加薪，才是最有感，他們也會因此更認真對企業效力。

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